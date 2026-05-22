Vor 50 Jahren: Darum war die Fusion eine Herausforderung für Kappel-Grafenhausens Wehr

Vor 50 Jahren fusionierten die Feuerwehren Kappel und Grafenhausen zu einer gemeinsamen. Anfangs gab es jedoch große Hürden bei der Zusammenarbeit.
Im Zuge der Gemeindereform, die am 1. Juli 1974 in Kraft trat, ergaben sich für die meisten Vereine, Gruppierungen und Organisationen – abgesehen von der Angleichung der Vereinsfördermittel – nur wenige Veränderungen. Lediglich bei den beiden Feuerwehren war eine Zusammenführung unter einer neuen Gemeindeverwaltung unausweichlich. Allerdings dauerte es einige Zeit, bis man sich über Satzung, Formalitäten und organisatorische Fragen einigen konnte. Schließlich fand vor 50 Jahren – am 22. Mai 1976 – die Gründungsversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Kappel-Grafenhausen statt, die fortan aus den beiden Abteilungen Kappel und Grafenhausen bestand. Ein Blick zurück.