Vor 50 Jahren: Darum war die Fusion eine Herausforderung für Kappel-Grafenhausens Wehr

Im Zuge der Gemeindereform, die am 1. Juli 1974 in Kraft trat, ergaben sich für die meisten Vereine, Gruppierungen und Organisationen – abgesehen von der Angleichung der Vereinsfördermittel – nur wenige Veränderungen. Lediglich bei den beiden Feuerwehren war eine Zusammenführung unter einer neuen Gemeindeverwaltung unausweichlich. Allerdings dauerte es einige Zeit, bis man sich über Satzung, Formalitäten und organisatorische Fragen einigen konnte. Schließlich fand vor 50 Jahren – am 22. Mai 1976 – die Gründungsversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Kappel-Grafenhausen statt, die fortan aus den beiden Abteilungen Kappel und Grafenhausen bestand. Ein Blick zurück.

Standorte: Die Abteilung Grafenhausen hatte ihren Standort auf dem Maierhof in der Kirchstraße, während die Feuerwehr Kappel im Rathaus untergebracht war. Im Jahr 1979 wurde in Grafenhausen eine leerstehende Stallung neben der Fahrzeughalle zu einem Unterrichtsraum umgebaut. Aufgrund von Platzmangel erwarb die Gemeinde in der Industriestraße in Kappel einen Bauhof, den die Abteilung Kappel im April 1989 als neues Domizil bezog.

Ortsteildenken: Zwischen den beiden Abteilungen kam es seit jeher immer wieder zu Spannungen und Auseinandersetzungen – und somit zum sogenannten Ortteildenken. Was die eine Abteilung beantragte oder zugesichert bekam, musste aus Gründen der Gleichberechtigung auch der anderen gewährt werden. So erhielt beispielsweise die Abteilung Grafenhausen anlässlich ihres 100-jährigen Bestehens im Jahr 1991 ein neues Löschfahrzeug – drei Jahre später wurde der Abteilung Kappel das gleiche „Geburtstagsgeschenk“ gemacht. Auch im gemeinsamen Einsatz kam es immer wieder zu Konflikten. Aussagen wie „Des isch unser Fier, mir brüche di vum andere Ortsteil nit“, waren gelegentlich aus den eigenen Reihen zu hören.

Ein bedeutender Tag: Am 22. Mai 1976 ernannte der damalige Bürgermeister Raimund Halter (Mitte) Richard Anselm (links) zum Kommandanten und Josef Obert zu dessen Stellvertreter. Foto: Rest

Fördergelder: Auf Empfehlung des Landratsamtes insbesondere im Hinblick auf Fördergelder für gemeinsame Anschaffungen wie Funkmeldeempfänger, Einsatzkleidung und Fahrzeuge begann ein schrittweises Umdenken. Spätestens große Ereignisse wie der Sturm „Lothar“, die Maul- und Klauenseuche sowie das Jahrhunderthochwasser am Rhein und im Taubergießen machten deutlich, dass solche Herausforderungen nur gemeinsam bewältigt werden können. Gemeinsame Aus- und Fortbildungen sowie die Teilnahme an Leistungswettbewerben trugen insbesondere bei der jüngeren Generation dazu bei, das sogenannte Ortsteildenken abzubauen. Ein weiterer wichtiger Schritt war die Gründung der Jugendfeuerwehr im November 2004, die das Zusammenwachsen beider Abteilungen weiter förderte und zugleich den Fortbestand der Feuerwehr sicherte.

Neues Gerätehaus: Im Jahr 2008 stellte die Abteilung Grafenhausen aufgrund von Platzmangel den Antrag auf den Bau eines neuen Feuerwehrhauses. Ein geeignetes Grundstück war bereits zuvor am Standort des Bauhofs vorgesehen worden. Nach intensiven Gesprächen zwischen Feuerwehr, Gemeinderat und Gemeindeverwaltung wurde dem Neubau schließlich zugestimmt. Im November 2010 erfolgte der Spatenstich, im Januar 2011 daraufhin die Auflösung beider Abteilungen. Im Spätsommer 2011 konnte das neue Feuerwehrhaus bezogen werden. Heute präsentiert sich die Feuerwehr als leistungsstarke Einheit, bestehend aus der Einsatzabteilung, der Jugendfeuerwehr, einer Kinderfeuerwehr sowie der Altersabteilung.