Vor 40 Jahren in Niedereschach: Funde aus römischer Zeit faszinieren Entdecker

Eine ungewöhnliche römische Anlage befindet sich auf dem Fischbacher Bubenholz. Da sind sich alle Römerexperten einig. Was selbst viele Fischbacher gar nicht mehr wissen: Entdeckt wurde die Anlage 1984 vom damals neu in Fischbach zugezogenen Hans Otto Wagner, der seit 1969 als ehrenamtlicher Beauftragter des damaligen Landesdenkmalamtes (LDA), das heute Landesamt für Denkmalpflege (LAD) heißt, tätig ist.

Wagner ist es zu verdanken, dass dort 1985, also vor genau 40 Jahren, vom LDA beschlossen wurde, die Reste der Gebäude auf dem Bubenholz freizulegen. Im Jahr 1984 ist Wagner immer wieder über das Gelände auf dem Bubenholz gelaufen. Er fand Ziegel und Steine, die er als Römerexperte auch entsprechend zuordnen konnte. Im März 1985 überflog er mit einem Freund von Winzeln aus kommend, das Gelände. Kurz nach der Schneeschmelze waren von der Luft aus deutlich sichtbare Strukturen der Anlage zu erkennen.

Basierend auf diesen Erkenntnissen informierte Wagner das Landesdenkmalamt und nahm auch Kontakt mit dem damaligen Bürgermeister Otto Sieber auf, der sich gegenüber dem Ansinnen von Wagner, auf dem Bubenholz Ausgrabungen vorzunehmen, sehr aufgeschlossen zeigte.

Dann ging alles, mit Hans Otto Wagner als Motor und treibender Kraft, sehr schnell. Das Vermessungsamt wurde eingeschaltet, von dort erhielt Wagner wichtige trigonometrische Punkte übermittelt, ein Rastersystem mit Mess-und Nivellierpunkten über das Gelände wurde erstellt, und über diese Messpunkte legte Wagner weiße Handtücher und überflog mit seinem Freund das Gelände erneut. Anhand von „Hell-Dunkel-Linien“ erkannte Wagner vorhandene Muster und erstellte darauf basierend Suchschnitte.

Filigrane Arbeit

Sodann begann er mit den Ausgrabungen. Zunächst mit Schülern und danach mit den Leuten der ABM wurden dann die Grundmauern freigelegt. Für Wagner, der beruflich als Lehrer tätig war, war die damalige Zeit sehr herausfordernd.

Sein bis heute andauernder Forschungsdrang half ihm, den immensen Arbeitsaufwand zu bewältigen. In filigraner Handarbeit wurden dann die Reste der Grundmauern freilegt. Es zeigte sich schnell, dass der Erhaltungszustand der Grundmauern sehr kritisch war. An manchen Stellen war die Oberfläche schon bis auf den gewachsenen Boden abgetragen, es gab aber auch noch einige ungestörte Nischen.

In der unmittelbaren Nähe der Gebäude fanden sich noch genügend Architekturfragmente, die eine teilweise Rekonstruktion der Ausstattung erlaubten. Aus Berichten von alten Fischbacher Bewohnern wusste man, dass schon seit langer Zeit Steinmaterial für Bauzwecke vom Bubenholz abgefahren worden war, was sich bei den Ausgrabungen leider eindringlich bestätigte.