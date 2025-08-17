Vor 40 Jahren in Niedereschach: Funde aus römischer Zeit faszinieren Entdecker

Vor 40 Jahren begannen Ausgrabungen an einer römischen Anlage auf dem Fischbacher Bubenholz. Treibende Kraft dabei war Hans Otto Wagner.
Eine ungewöhnliche römische Anlage befindet sich auf dem Fischbacher Bubenholz. Da sind sich alle Römerexperten einig. Was selbst viele Fischbacher gar nicht mehr wissen: Entdeckt wurde die Anlage 1984 vom damals neu in Fischbach zugezogenen Hans Otto Wagner, der seit 1969 als ehrenamtlicher Beauftragter des damaligen Landesdenkmalamtes (LDA), das heute Landesamt für Denkmalpflege (LAD) heißt, tätig ist.