Vor 3700 Zuschauern: So lief die Partie der TSG Balingen gegen die Weltstars von Al-Hilal

Um 17.51 Uhr betraten die Weltstars von Al-Hilal den Rasen der Bizerba-Arena zum Warm-up, rundherum brandete Jubel und Geschrei auf. Es war nur eine von vielen Szenen, die den Hype um diese Partie verdeutlichen. Schon über zweieinhalb Stunden vor Anpfiff gab es an den Kassen lange Schlangen. Die Ankunft der zwei Al-Hilal Busse – begleitet von viel Polizeipräsenz – wurde von vielen Fans erhofft, zu sehen gab es aber wenig. Dafür wurden dann beim Einlaufen sämtliche Handys gezückt.

Auf dem Platz agierten die Balinger wie angekündigt trotz der krassen Underdogrolle mutig, liefen Torhüter Bono immer wieder früh an. Halim Eroglu versuchte es in der 8. Minute aus großer Distanz per Lupfer – kein schlechter Versuch. Dann zauberten die Gäste zum ersten Mal. Nach mehreren Doppelpässen fand eine Flanke des überragenden Sergej Milinkovic-Savic die Nr. 99 Abdullah Al-Hamdan, der Dennis Klose per Fallrückzieher prüfte.

Drei Treffer in kurzer Zeit

Die TSG machte es auch in der Folge mehr als ordentlich, kassierte dann aber in sechs Minuten drei Tore. Zunächst fand eine starke Hereingabe in den Rückraum Milinkovic-Savic, der aus 16 Metern trocken zum 0:1 einschob (27.). Dann holte Klose Angreifer Malcom von den Beinen, den fälligen Strafstoß verwandelte Kapitän Salem Al-Dawsari souverän (32.). Nur eine Minute später fand ein überragender Gassenball wieder Malcom, der uneigennützig auf Al-Hamdan quer, der das 0:3 markierte.

Kurz vor der Pause kam die Isik-Elf nochmals gefährlich vor das Tor: Bono, Nationalkeeper Marokkos, ließ einen Versuch von Almeida Morais prallen, Jonas Brändle konnte aber kein Kapital daraus schlagen.

Klostermann zurück

Beide Teams kamen dann runderneuert aus der Kabine. Bei der TSG feierte unter anderem Mittelstürmer Simon Klostermann sein Comeback, mit Verteidiger Manasse Fionouke war auch ein Neuzugang erstmals im Einsatz. Al-Hilal tauschte neun Mal und nahm seine Stars weitestgehend vom Platz.

So dauerte es nicht lange, bis die Balinger auf der Anzeigetafel waren. Klostermanns Versuch wurde abgewehrt, Amney Moutassime schoss zum umjubelten 1:3 ein (48.). Das Spiel wurde immer offener, die zweite Balinger Garde spielte munter mit. Ersatzkeeper Louis Potye parierte in der 64. Minute stark, dann folgte wieder ein Doppelschlag.

Al-Hilal erhöht wieder

Moteb Al-Harbi (65.) und Kaio (69.) trafen nach schönen Spielzügen. In der 85. Minute resultierte dann noch das 1:6, die TSG hatte ihrerseits noch gute Möglichkeiten ausgelassen. Auch Silas Bader feierte spät noch seine Rückkehr nach Verletzung. Das 1:6 war auch der Endstand.