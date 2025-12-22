Vor 15 Jahren: 56 Zentimeter Schnee im Kreis Rottweil – und jetzt?

Das Metermaß zeigt klar: 56 Zentimeter Schnee! So viel lag vor genau 15 Jahren im Kreis Rottweil. Und wie sind die Wetter-Aussichten jetzt?
Mancher kann sich diese Schneemassen kaum mehr vorstellen. Vor genau 15 Jahren lag in den Höhenlagen des Kreises Rottweil mehr als ein halber Meter Schnee. Schon zum Nikolaustag des Jahres 2010 hatten heftige Schneefälle im Kreis Rottweil für ein Verkehrschaos gesorgt. Das Schneetreiben hielt auch über Weihnachten an – und zwischen den Jahren hatten Schnee und Frost den Kreis Rottweil fest im Griff.