Vor 15 Jahren: 56 Zentimeter Schnee im Kreis Rottweil – und jetzt?

Das Metermaß zeigt klar: 56 Zentimeter Schnee! So viel lag vor genau 15 Jahren im Kreis Rottweil. Und wie sind die Wetter-Aussichten jetzt?

Mancher kann sich diese Schneemassen kaum mehr vorstellen. Vor genau 15 Jahren lag in den Höhenlagen des Kreises Rottweil mehr als ein halber Meter Schnee. Schon zum Nikolaustag des Jahres 2010 hatten heftige Schneefälle im Kreis Rottweil für ein Verkehrschaos gesorgt. Das Schneetreiben hielt auch über Weihnachten an – und zwischen den Jahren hatten Schnee und Frost den Kreis Rottweil fest im Griff.

Natürlich hat es auch in die Folgejahren immer wieder viel geschneit, aber dieses „Jubiläum“ von vor 15 Jahren ist angesichts der momentan grünen Wiesen doch bemerkenswert. Das führt zu der Frage, wie die Wetteraussichten denn für dieses Weihnachten sind?

Der Traum von weißen Weihnachten

Der Blick auf die Prognosen zeigt: Pünktlich zu Heiligabend könnte sich der Traum – zumindest von manchen – von weißen Weihnachten höchstwahrscheinlich noch erfüllen. Die Temperaturen sinken auf minus zwei bis ein Grad, von den Morgenstunden bis über den Mittag hinweg wird am 24. Dezember anhaltender Schneefall im Kreis Rottweil vorausgesagt.

Das sagt der Wetterexperte

Wie Wetterexperte Dominik Jung auf Nachfrage erklärt, liegen kalte und warme Luftmassen genau zu Weihnachten sehr dicht über Europa zusammen, das mache eine exakte Prognose schwer. „Heiligabend kommt ein Höhentief recht nahe, das könnte dann etwas Schnee bringen“, bestätigt er. Einige Zentimeter dürften dann zusammenkommen.

Auch im vergangenen Jahr konnte man im Kreis Rottweil an Weihnachten einen Winterspaziergang genießen. (Archivfoto) Foto: Otto

Bis zu minus sieben Grad

Die Prognosen zeigen jedenfalls aktuell, dass es über die Weihnachtsfeiertage noch kälter wird. Tagsüber bleiben die Temperaturen zwar um den Gefrierpunkt, nachts werden aber bis zu minus fünf Grad am Zweiten Weihnachtsfeiertag und minus sieben Grad am Sonntag in Sicht.

Dabei gibt es tagsüber auch ordentlichen Sonnenschein – herrliches Weihnachtswetter also. Auf 56 Zentimeter Schnee kann man da dann wohl getrost verzichten.