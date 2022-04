1 Ein Zeichen des Protests? Eine Voodoo-Puppe mit dem Gesicht von Wladimir Putin liegt am Mittwochmorgen vor dem Verlagsgebäude des Schwarzwälder Boten. Foto: Reimer

Ein Unbekannter hat am Mittwochmorgen eine Voodoo-Puppe vor das Verlagshaus des Schwarzwälder Boten gelegt. Auf dem Kopf ist ein Bild des russischen Präsidenten Wladimir Putin aufgeklebt.















Oberndorf - Stecknadeln durchbohren den Kopf und das Herz der Puppe. Vermutlich wollte der Unbekannte auf diese Weise ein politisches Statement setzen und gegen den Ukraine-Krieg protestieren.

"Monkey Island" rückt Brauch in den Fokus

Voodoo-Puppen werden mit schwarzer Magie in Verbindung gebracht. Der Brauch stammt aus der Voodoo-Religion, die insbesondere in Westafrika und in Haiti verbreitet ist. Das Durchstechen der Puppen soll der betroffenen Person Schmerzen zufügen. Der Brauch wird auch in der Videospielserie "Monkey Island" thematisiert. Kürzlich wurde die Fortsetzung der Reihe angekündigt, wodurch auch der Brauch wieder in den Fokus der Internetgemeinde gerückt ist.

Kein Anlass für Ermittlungen

Das Durchbohren und Ablegen der Putin-Puppe ist nicht strafbar, dementsprechend werde die Polizei in dem Fall nicht weiter ermitteln, erklärt Jörg Kluge vom Polizeipräsidiums Konstanz. Anders würde der Fall aussehen, wenn ein Bürger auf der Puppe abgebildet wäre und die Geste als Bedrohung empfinden und Anzeige erstatten würde. Doch die Erfolgsaussichten bei solchen Ermittlungen "tendieren gegen Null", so der Pressesprecher.