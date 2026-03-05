Von Yoga bis Weihnachtsmarkt: Der VfB Effringen hat viel vor

Bei der Mitgliederversammlung des Effringer Vereins gab es zahlreiche Ehrungen.
Rund 90 Mitglieder begrüßte Vorsitzender Philipp Benz zur Hauptversammlung des VfB Effringen, darunter auch Ortsvorsteherin Lena Huber. In seinem Rückblick auf das Jahr 2025 ging Benz ausführlich auf die positive Entwicklung der Mitgliederstruktur sowie die Bedeutung des Kinderturnens ein und verband dies mit seinem Dank an die Kursleiterinnen. Positiv hervorgehoben wurden auch der Yogakurs sowie die zahlreichen Veranstaltungen wie Ski-Ausfahrt, Maiwanderung, Fleckenfest, Weihnachtsmarkt und Unterhaltungsabend, die für das Vereinsleben und Einnahmen des Vereins unverzichtbar seien.