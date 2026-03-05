Von Yoga bis Weihnachtsmarkt: Der VfB Effringen hat viel vor

Bei der Mitgliederversammlung des Effringer Vereins gab es zahlreiche Ehrungen.

Rund 90 Mitglieder begrüßte Vorsitzender Philipp Benz zur Hauptversammlung des VfB Effringen, darunter auch Ortsvorsteherin Lena Huber. In seinem Rückblick auf das Jahr 2025 ging Benz ausführlich auf die positive Entwicklung der Mitgliederstruktur sowie die Bedeutung des Kinderturnens ein und verband dies mit seinem Dank an die Kursleiterinnen. Positiv hervorgehoben wurden auch der Yogakurs sowie die zahlreichen Veranstaltungen wie Ski-Ausfahrt, Maiwanderung, Fleckenfest, Weihnachtsmarkt und Unterhaltungsabend, die für das Vereinsleben und Einnahmen des Vereins unverzichtbar seien.

Von Platzpflege bis Sanierungsbedarf Weitere zentrale Themen waren die Dachsanierung, Investitionen in Platz- und Sportheimpflege sowie weiterer Sanierungsbedarf am Sportheim. Auch Projekte wie die Edeka-Vereinskartenaktion, neue Bandenwerbung, der Glasfaserausbau und die Bewerbung um ein Relegationsspiel wurden vorgestellt. Benz dankte abschließend allen Ehrenamtlichen, Trainern, Spielern, Sponsoren und Helfern für ihr großes Engagement.

Im Anschluss berichtete Jugendleiter Tobias Benz über die Aktivitäten und Spielrunden der Jugendmannschaften und informierte über die Entwicklung im Nachwuchsbereich. Abteilungsleiter Fußball Dennis Bäuerle gab einen Überblick über das Schiedsrichterwesen, die zweite Mannschaft sowie die aktuelle Trainer- und Spielersituation. Ergänzt wurde sein Bericht durch einen sportlichen Rückblick aus Sicht des Trainerteams und einen Einblick in die Aktivitäten der Alten Herren.

Kassier Sebastian Reppe stellte die wichtigsten Einnahmen und Ausgaben des Geschäftsjahres 2025 vor und erläuterte die finanzielle Entwicklung des Vereins. Die Kassenprüfer Olaf Häussler und Volker Dürr bestätigten eine einwandfreie, sorgfältige und vorbildliche Kassenführung ohne Beanstandungen. Auf dieser Grundlage wurde die Vorstandschaft einstimmig entlastet.

Großer Zuspruch fürs bisherige Team

Bei den anschließenden Wahlen wurden alle Amtsinhaber einstimmig bestätigt. Philipp Benz bleibt Vorsitzender, ebenso wurden Johannes Schaffert (Schriftführer), Dennis Bäuerle (Abteilungsleiter Fußball), Tobias Benz (Jugendleiter), die Beisitzer Fabian Eckert, Alexander Seeger und Niklas Braun sowie Kassenprüfer Olaf Häussler wiedergewählt.

Zum Abschluss der Versammlung gab Benz einen Ausblick auf das Jahr 2026, und die Mitglieder sangen traditionell das Vereinslied.

25 Jahre Mitgliedschaft:

Benjamin Braun, Norbert Bronnbauer, Frank Eisenbeis, Patrik Kluczny, Michael Mönch, Bernd Reschke, Elke Reutter, Joachim Schmid und Alexander Seeger

35 Jahre

Manuela Braun, Uwe Bürkle, Heiderose Dengler, Rainer Dengler, Armin Gugel, Sabine Huissel, Karlheinz Kleen, Marion Pfrommer, Thilo Ritz, Brigitte Roller und Jens Traub

50 Jahre

(Ehrenmitgliedschaft): Toni Dürr und Ulrich Reschke

Spielernadel in Bronze

(für 250 Einsätze): Timo Eisenbeis, Niklas Braun, Maurice Hasselmann und Daniel Kreudler

WSJ-Ehrenpin in Bronze

(Verbandsehrung): Niklas Haurand und Stefan Schnaible