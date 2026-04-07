Von Württemberg nach Baden: Pierre Burow übernimmt die SG Nagold-Platte

Wechsel vom Württembergischen in den Badischen Fußballverband: Pierre Burow wird in der neuen Saison Trainer der abstiegsgefährdeten SG Nagold-Platte.
Trainerwechsel zwischen dem württembergischen und dem badischen Fußball-Teil des Landkreises Calw sind höchst selten. Nun vollzieht Pierre Burow diesen Schritt. Der 39-Jährige, der vergangene Saison noch Spielertainer beim TSV Neuhengstett war, geht zur SG Nagold-Platte. Er wird den Zusammenschluss des SV Bad Liebenzell und des TSV Schwarzenberg zur neuen Saison übernehmen.