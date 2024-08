Von Wildberg nach Gärtringen: So chaotisch sind die Zustände auf der Linie 759

Die Buslinie 759 zwischen Wildberg und Gärtringen hat schon für viel Gesprächsstoff gesorgt. Und die Zustände scheinen nicht besser zu werden. Unser Reporter Tim Geideck ist nun selbst einmal mit der „Chaos-Linie“ gefahren – und macht mitunter erschreckende Erfahrungen.









Verspätungen, Ausfälle, unfreundliche Fahrer – auf der Buslinie 759 zwischen Wildberg und Gärtringen scheint es nicht langweilig zu werden. Das ist es zumindest, was man so hört über diese „Chaos-Linie“, die von der Bahn-Tochter Regionalverkehr Alb-Bodensee (RAB) betrieben wird. Ich möchte es selbst einmal ausprobieren. Das Ziel: der Stuttgarter Flughafen. Laut Fahrplan dauert das von Gültlingen aus insgesamt 51 Minuten, wobei ich in Gärtringen und Stuttgart-Rohr in die S-Bahn umsteigen muss.