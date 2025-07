1 Die Viertklässler bekommen bei der Bergwacht gezeigt, wie ein Druckverband angelegt wird. Foto: zVg/Juliane Möllendorf Nach bestandener Fahrradprüfung ging es für die Viertklässler der Hermann-Daur-Schule in Märkt auf eine Fahrradtour.







Mit Pausen am Stauwehr, an der Kandermündung, auf der Aussichtsplattform an den Isteiner Schwellen und auf dem Spielplatz in Istein radelten die Viertklässler zur Bergwacht nach Istein. Dabei mussten die Kinder das letzte Stück zum Ziel auf einer Karte selbst finden. Schließlich ist Orientierung ein wichtiger Teil der Ausbildung bei der Bergwacht.