Von wegen Lichtgeschwindigkeit: Warum der Glasfaser-Ausbau in Nagold schon wieder verschoben wird

Um den geplanten Glasfaserausbau in Nagold ist es ruhig geworden. Die Vermarktung läuft noch immer nicht. Der Start wurde abermals verschoben. Was steckt hinter dieser Stille?

Klappern gehört zum Handwerk, das gilt sicher auch für Unternehmen, die Anschlüsse an ein Glasfasernetz vermarkten wollen. Eigentlich sollte es in Nagold also derzeit gehörig klappern. Denn die Deutsche GigaNetz GmBH (DGN) müsste bereits voll dabei sein, ihr Glasfasernetz für Nagold und Iselshausen zu vermarkten. Ist sie aber nicht. Stattdessen herrscht Ruhe.

Auf Nachfrage antwortet das Unternehmen: „Wir haben unsere Planungen hinsichtlich des angestrebten Vermarktungsstarts in Nagold angepasst.“ Das geschieht nicht zum ersten Mal.

„Für Sie bauen wir Lichtgeschwindigkeit“

Im Herbst des Jahres 2023 präsentierte die DGN dem Nagolder Gemeinderat ihr Vorhaben. Damals strotzte man noch vor Optimismus. Frühestens im März 2024 wollte man in die Vermarktung einsteigen. Das ehrgeizige Ziel: Bis 2026 sollten in Nagold und Iselshausen mehr als 4000 Adresspunkte und mehr als 9500 Privat- und Gewerbeeinheiten mit einem Glasfaseranschluss versorgt werden.

„Für Sie bauen wir Lichtgeschwindigkeit“ war damals in einer Präsentation im Gemeinderat zu lesen. Für das Netz mag das ja stimmen. Nur der Weg bis zur Lichtgeschwindigkeit, der ist halt doch ein langer. Und den zu beschreiten, das dauert.

Kooperationsvertrag der Stadt mit der Deutschen GigaNetz GmbH

Vor einem Jahr dann gab es ein neues Lebenszeichen. Die DGN kündigte auf Nachfrage der Redaktion einen neuen Vermarktungsstart an: Im Mai 2025 sollte es nun losgehen. Diese Aussage hatte zwar nicht lange Bestand, aber dafür wurde im März 2025 endlich ein offizieller Kooperationsvertrag zwischen der Stadt Nagold und dem Unternehmen geschlossen. Da hieß es dann allerdings schon: Vermarktet werde ab dem Sommer 2025. Seitdem wieder Stille.

März 2025: OB Jürgen Großmann (vorne, Mitte) unterschreibt den Kooperationsvertrag mit Vertretern der Deutschen GigaNetz GmbH: links vorne: Michael Vollmer, rechts vorn: Holger Pröhl, hinten: Roman Baranowski, Bauamtsleiter Nagold Rafael Baier, Matthias Klassen und Baris Bayram Bilgic. Foto: Jansen

Auf die jüngste Anfrage der Redaktion vor wenigen Tagen, wartet die DGN nicht einmal mehr mit einem konkreten Vermarktungsbeginn auf. Von einer „Anpassung des Vermarktungsstarts“ ist nun die Rede. Und wörtlich heißt es noch an die Redaktion: „Sobald wir im Laufe der kommenden Monate absehen können, wann wir mit Planungen sowie der Vorvermarktung in Nagold beginnen, melden wir uns umgehend bei Ihnen zurück, damit Sie entsprechend berichten können!“

Die Gründe für die Verzögerungen sind durchaus nachvollziehbar

Ein konkreter Zeitpunkt also wird gar nicht mehr genannt. Dafür aber durchaus nachvollziehbare Gründe. Die DGN ist nämlich aktuell an vielen Orten mit dem Ausbau von Glasfasernetzen beschäftigt. Unter anderem in Calw.

In Calw hat der Ausbau der Deutschen GigaNetz zwischenzeitlich begonnen. Foto: Heiko Hofmann

So berichtet das Unternehmen der Redaktion von der hohen Auslastung seiner Ausbaukapazitäten: „Ein Großteil unserer Ressourcen sind für das Jahr 2026 durch laufende Projekte gebunden.“ Der Abschluss dieser Projekte stehe im Fokus. Zudem berichtet die DGN von „aktuellen Verzögerungen“ in den Projekten, „die zu einer längeren Inanspruchnahme unserer Baupartner führen“.

Die Stadt Nagold als Projektpartner des Unternehmens wird etwas konkreter: „Die Vermarktung wurde zeitlich verschoben, da der Ausbau in Calw bereits gestartet ist und dort derzeit die Kapazitäten gebunden sind.“

Die Stadt Nagold prüft Alternativen

Bei dem Glasfaser-Spezialisten DGN hat offensichtlich ein Umdenken stattgefunden. Ein Schritt nach dem anderen geht man nun voran. Anspruch sei es, den Glasfaserausbau zügig nach Abschluss der jeweiligen Vorvermarktungsphase zu starten. Also „beginnen wir neue Vermarktungen nur dann, wenn entsprechende Baukapazitäten dafür fest eingeplant sind“.

Bei der Stadt Nagold ist man zwar überzeugt: „Die Deutsche GigaNetz verfolgt die Planungen für ein Glasfasernetz in Nagold weiterhin.“ Dennoch antwortet die Stadt auf die konkrete Nachfrage der Redaktion: „Ja, die Stadt prüft Alternativen.“