Von wegen Lichtgeschwindigkeit: Warum der Glasfaser-Ausbau in Nagold schon wieder verschoben wird

Um den geplanten Glasfaserausbau in Nagold ist es ruhig geworden. Die Vermarktung läuft noch immer nicht. Der Start wurde abermals verschoben. Was steckt hinter dieser Stille?
Klappern gehört zum Handwerk, das gilt sicher auch für Unternehmen, die Anschlüsse an ein Glasfasernetz vermarkten wollen. Eigentlich sollte es in Nagold also derzeit gehörig klappern. Denn die Deutsche GigaNetz GmBH (DGN) müsste bereits voll dabei sein, ihr Glasfasernetz für Nagold und Iselshausen zu vermarkten. Ist sie aber nicht. Stattdessen herrscht Ruhe.