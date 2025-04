Im kommenden Jahr kann die beliebte Einrichtung bereits ihr 40-jähriges Bestehen feiern. Wie Büchereileiterin Sandra Raith jetzt im Gemeinderat berichtete, ist das 16-köpfige Team der Gemeindebücherei „schon jetzt fleißig dabei, Ideen für das Jubiläumsjahr zu sammeln“.

1986 als evangelische Gemeindebücherei gegründet, wurde sie 2010 unter die Trägerschaft der Kommune gestellt, und 2012 folgte schließlich der Umzug aus dem Alten Rathaus ins Erdgeschoss des Mötzinger Schlosses.

Bis zur Einstellung von Sandra Raith als Büchereileiterin 2017 wurde die Einrichtung außerdem weitgehend ehrenamtlich vom Büchereiteam organisiert.

Rekordverdächtige 22 978 entliehene Medien

Jährlich erstattet die Büchereileitung dem Gemeinderat einen Bericht über die vielfältigen Aktivitäten, Daten und Fakten – so auch in dieser Woche wieder. Wie aus der Präsentation von Sandra Raith deutlich wurde, zeigt die Tendenz bei den Ausleihe- und Nutzerzahlen weiterhin nach oben. So wurden im vergangenen Jahr unterm Strich rekordverdächtige 22 978 entliehene Medien und 109 Neuanmeldungen gezählt.

Vor allem bei den Angeboten der Onlinebibliothek „zeigt die Kurve steil nach oben und es werden immer mehr Nutzer“, erklärte Sandra Raith, dass man auf diese Entwicklung megastolz sei. So feierte die E-Bib Nordschwarzwald 2024 ihr zehnjähriges Bestehen, wobei Mötzingen die Zugriffszahlen anführe.

„Wir können kein mangelndes Leseinteresse feststellen“

Daneben konnte die stolze Zahl von 959 neuen Medien angeschafft werden, und damit verfügt die Mötzinger Gemeindebücherei über 7368 physische sowie 24 956 digitale Medien. Vor drei Jahren ist man zudem bei Instagram eingestiegen, wo mittlerweile über 400 Follower und hohe Klickzahlen registriert werden. Vor diesem Hintergrund war es kein Wunder, dass die Büchereileiterin betonte: „Wir können kein mangelndes Leseinteresse feststellen.“

Daneben finden in der Mötzinger Gemeindebücherei jede Menge Aktivitäten rund um das Thema Lesen statt. So hatten die Kids beim Spielenachmittag viel Spaß, 94 Teilnehmer wurden bei der Aktion „Heiß auf Lesen“ gezählt, 24 Erstklässler absolvierten den Büchereiführerschein und ein Highlight bildete daneben das Kindertheater. Überhaupt wird in der Bücherei viel dafür getan, dass die Grundschüler Freude am Lesen entdecken, aber auch die Kindergartenkinder bereits Zugang zu Büchern erhalten.

Trickfilm-Workshops waren ausgebucht

Ebenfalls erinnerte die Büchereileiterin an die Teilnahme am Fleckenfest mit einem Medien-Flohmarkt oder die beiden restlos ausgebuchten Trickfilm-Workshops im Rahmen des Sommerferienprogramms.

„Die Statistik spricht für sich und unsere Bücherei ist eine Erfolgsgeschichte“, erklärte Alfons Aigner (MLi). Gleichzeitig wollte er wissen, „wie Menschen mit Migrationshintergrund abgeholt werden“ – zumal gerade das Lesen eine Möglichkeit sei, die Integration zu fördern. Wie Sandra Raith erwiderte, erreiche die Bücherei von den Kindergärten bis zur Grundschule alle Kinder in Mötzingen. Gerade über die Kindergartenausleihe würden die Kinder Feuer fangen und schnell ihre Hemmschwellen verlieren.

„Da wird viel Herzblut investiert“

Für Bürgermeister Benjamin Finis war in diesem Zusammenhang wichtig, dass die Bücherei Kindergärten und Grundschule „gezielt als Partner gewonnen hat“. Gleichzeitig bescheinigte er dem Büchereiteam eine großartige Leistung und unterstrich: „Die Gemeindebücherei ist in der Bevölkerung verwurzelt und da wird viel Herzblut investiert“. Daniel Hampel (MLi) und Regina Brenner (SPD) waren ebenfalls voll des Lobes und bezeichneten die Bücherei als tolles Angebot und Bereicherung für den Ort.