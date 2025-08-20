Von VS an den Polarkreis: Armin Schotts Zug-Abenteuer durch Nordosteuropa

7500 Kilometer durch neun nordosteuropäische Länder – das hat sich der Schwenninger Stadtratrat Armin Schott fürs „Senioren-Interrail“ vorgenommen. Ein Zwischenstand.
„Mit viel Zug und wenig Schiff“ lautet bei Armin Schott, der für die Fraktion der Grünen im Gemeinderat von VS sowie im Kreistag sitzt, und seiner Frau Petra Schulte-Schott in diesen Wochen die Devise. Seit Anfang August ist das Paar einen Monat lang in Nordosteuropa – mit Ausnahme von Dänemark quasi einmal um die Ostsee herum und zweimal nördlich des Polarkreises – unterwegs und besucht dabei acht Hauptstädte.