Von Vorkaufsrecht Gebrauch gemacht: Wildberg kauft Nachbarhaus der Lateinschule – das ist der Grund

Direkt an der Lateinschule Wildberg angebaut wurde das Haus „Am Schlossgraben 7“. Das kauft nun die Stadt per Vorkaufsrecht. Das sind die Gründe.
Altehrwürdig ragt die alte Lateinschule in Wildberg am Schlossgraben in die Höhe, regelrecht traditionell mit ihrem Fachwerkstil und der Geschichte, die – zumindest urkundlich – bereits Mitte des 16. Jahrhunderts beginnt. Direkt daneben, ohne jede Lücke: Das Gebäude Am Schlossgraben 7. Das nimmt sich neben dem imposanten historischen Gebäude eher schlicht aus. Nun kauft es die Stadt per Vorkaufsrecht.