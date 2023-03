1 Neutralität vor Gericht ist laut Schöffe Walter Hölle besonders wichtig. Foto: Hezel

Die Tätigkeit als Laienrichter ist ehrenamtlich. Dennoch kann man viel daraus mitnehmen, wie Walter Hölle, selbst Schöffe am Landgericht Rottweil, erklärt.









In diesem Jahr stehen in Baden-Württemberg die Neuwahlen von Schöffen an. Doch wie wird man Schöffe und welche Aufgabe übernimmt er? Walter Hölle, selbst tätig als Schöffe am Landgericht Rottweil hat unserer Redaktion im Gespräch diese und noch weitere Fragen beantwortet.