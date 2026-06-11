Von Verkehr bis zu rauen Sitten: Was Brombach bewegt

Was geht in Brombach und wo drückt der Schuh? Um dies zu besprechen, folgten am Mittwoch rund 35 Interessierte der Einladung zum Stadtteilgespräch in die Hellbergschule.

Unter den Gästen waren Ortsvorsteherin Silke Herzog, Pfarrerin Anette Metz, Schulleiterin Anja Hanke, Kindergartenleiterin Michaela Sütterlin, mehrere Jugendliche sowie Ortschafts- und Gemeinderäte. Nachdem das Format der Stadtteilgespräche bereits in Tumringen, auf dem Salzert, in Stetten, in der Nordstadt, in Haagen, Hauingen und Tüllingen gastierte, bot sich nun in Brombach mit seinen 7000 Einwohnern die Gelegenheit, Oberbürgermeister Jörg Lutz und Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdic direkte Anliegen vorzutragen.

Bevor die Bürgerschaft das Wort ergriff, skizzierten Neuhöfer-Avdic und Lutz aktuelle Sachstände: vom Zentralklinikum und dem jetzt startenden Zentrum für seelische Gesundheit über die anstehenden Veränderungen an der Hellbergschule – geplante Sanierung und Umwandlung von der Werkrealschule zur Realschule – bis hin zur Gewerbeentwicklung.

Rückläufige Zahl an Flüchtlingen

Während auf dem Lauffenmühle-Areal bereits erste Firmen ansässig sind und das Gebiet Hugenmatt IV auf dem Quelle-Areal mit einem Mix aus Fitness, Handwerk und Kultur aufwartet, spüre man auf den weiterhin unbebauten Wiesen im Gebiet Brombach-Ost „die allgemeine Wirtschaftslage“. Als Lichtblick, auch architektonisch, bewertet man das dortige Museumsdepot, laut Neuhöfer-Avdic „unser Schatzkästchen“, das zugleich eine Lärmschutzfunktion zur Wohnbebauung übernehme. Entspannt hat sich derweil die ein paar Meter weiter liegende Flüchtlingsunterbringung, wo aktuell rund 170 Menschen „ohne größere Probleme“ leben. Die Zahlen seien laut OB ohnehin drastisch rückläufig; Lörrach habe für das Jahr 2026 nur noch rund 80 Personen aufnehmen müssen.

Fabric-Gelände als großer Gewinn für den Stadtteil

Zum „großen Gewinn für Brombach“ entwickelt sich laut Lutz das Fabric-Gelände. Nach „einiger Verzögerung“ entsteht dort jetzt neben einem „öffentlichen, grünen Raum“ auch das „Punkthaus“, das im Winter 2027 bezugsfertig sein soll – die Bodenplattenverlegung stehe bevor. Verkehrsgünstig an der „Mobilitätsdrehscheibe“ mit Zug, Bus und Parkplätzen gelegen, wird es auch das Hausarztzentrum beheimaten. Die Schaffung neuen Wohnraums bleibt indes Dauerthema auch in Brombach, dem das Klinikum weiteren Zuzug bescheren wird. Das Wohngebiet Bühl III, mit dessen Bebauung laut Neuhöfer-Avdic in zwei bis drei Jahren begonnen werden soll, spielt hier eine Schlüsselrolle.

Unsere Empfehlung für Sie Stadtteilgespräch in Lörrach Mit dem Ohr an der Basis Die Reihe der Stadtteilgespräche wurde am Mittwoch für die Ortsteile Haagen und Hauingen fortgesetzt. Die Resonanz war sehr groß.

Wie sehr altersgerechtes Wohnen im Ortskern drängt, betonte Pfarrerin Metz. Sie erlebe die wachsende Einsamkeit älterer Menschen in zu groß gewordenen Häusern, beispielsweise auf dem Bühl. Auf den Einwand eines Bürgers, die Stadt habe vor zehn Jahren entsprechende Ideen für das Lauffenmühle-Areal blockiert, machte OB Lutz Sachzwänge geltend: Die Stadt sei auf Gewerbebetriebe angewiesen, nicht zuletzt für die Steuereinnahmen. Mischgebiete seien enorm konfliktanfällig, da oft schon ein einzelner Anwohner reiche, um langwierige Auseinandersetzungen auszulösen.

Als Sorgenkind kristallisierte sich der Verkehr heraus. Ortschaftsrat Oliver Wenk beschrieb „das subjektive Gefühl“ des stetig zunehmenden Durchgangsverkehrs. Teilnehmer berichteten, dass vor allem in der Ringstraße durch parkende Autos, schlechte Übersichtlichkeit und entgegenkommende Räder, etwa bei der Tierklinik, prekäre Situationen entstünden, gerade auch für Kinder. Die angeregte Einführung von Schülerlotsen wurde jedoch verworfen, da diese keine Weisungsbefugnis hätten und vor allem oft dem grenzwertigen Fahrerverhalten ausgesetzt seien – eine Erfahrung, die Schulleiterin Hanke mit „vielen unangenehmen Situationen für die Lotsen“ aus ihrer Zeit an der Albert-Schweitzer-Schule bestätigte.

Raue Sitten im Umgang mit Rathausmitarbeitern

Dass Konflikte nicht auf den Straßenverkehr beschränkt sind, zeigten Berichte über eine allgemeine Verrohung im Umgang rund um das Schlössle, einschließlich Beleidigungen gegen Rathausmitarbeiter. Lutz ordnete dies als allgegenwärtiges gesellschaftliches Problem ein, was die Bedeutung der Jugendarbeit unterstreiche – auch wenn eine junge Besucherin bemängelte, dass viele Jugendliche den ansässigen Jugendtreff gar nicht kennen.

Weitere Infrastrukturthemen rundeten den Dialog ab, etwa die Anregung von Nico Brandl vom Schachclub Brombach, in der alten Gewerbeschule eine barrierefreie Toilette zu installieren. Auf die Nachfrage, wie viel aus dem Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität konkret in Lörrach ankomme, nannte Lutz die Summe von 30 Millionen Euro über zehn Jahre. Die allgemeine städtische Investitionskraft mit zwölf bis 14 Millionen Euro pro Jahr bleibe jedoch weit hinter dem Bedarf zurück.

Die Nachverfolgung der angesprochenen Punkte lässt sich künftig auf der städtischen Homepage abrufen.