Von Verkehr bis zu rauen Sitten: Was Brombach bewegt

Was geht in Brombach und wo drückt der Schuh? Um dies zu besprechen, folgten am Mittwoch rund 35 Interessierte der Einladung zum Stadtteilgespräch in die Hellbergschule.
Unter den Gästen waren Ortsvorsteherin Silke Herzog, Pfarrerin Anette Metz, Schulleiterin Anja Hanke, Kindergartenleiterin Michaela Sütterlin, mehrere Jugendliche sowie Ortschafts- und Gemeinderäte. Nachdem das Format der Stadtteilgespräche bereits in Tumringen, auf dem Salzert, in Stetten, in der Nordstadt, in Haagen, Hauingen und Tüllingen gastierte, bot sich nun in Brombach mit seinen 7000 Einwohnern die Gelegenheit, Oberbürgermeister Jörg Lutz und Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdic direkte Anliegen vorzutragen.