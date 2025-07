1 Andrea Winter und Roland Müller setzten sich für Menschen in der Ukraine ein. Foto: Hella Schimkat Elf Fahrten in die Ukraine, neun nach Albanien – Andrea Winter und Roland Müller aus Unterkirnach engagieren sich unermüdlich für Menschen in Not.







Link kopiert



Andrea Winter und Roland Müller engagieren sich mit Herzblut, wenn es darum geht, Menschen in Not zu helfen. Dabei belassen sie es nicht bei Geldspenden, sondern machen sich persönlich auf den Weg in Länder, in denen ihre Hilfe dringend gebraucht wird.