Von Tübingen nach St. Georgen: Junge Pfarrerin freut sich auf die Arbeit im Schwarzwald

St. Georgen kennt sie schon. Doch nun lernt Lena Dignus die Stadt mit ganz anderen Augen kennen – als evangelische Pfarrerin. Dabei führte ihr Weg sie zuerst in eine andere Richtung.
Den Schwarzwald kennt Lena Dignus gut – auch wenn es 14 Jahre her ist, dass die neue Pfarrerin der evangelischen Kirchengemeinde St. Georgen/Tennenbronn zuletzt in der Region gelebt hat. Der Entschluss, in die Bergstadt zu kommen, fiel ihr dennoch alles andere als schwer, berichtet die 33-Jährige. „Ich bin sehr glücklich, wieder unter Tannen zu wohnen“, meint sie.