Pfarrer Thomas Schmollinger wechselt von Trossingen in die Seelsorgeeinheit Neckar-Baar nach Schwenningen. Offen ist noch, wann der neue Schwenninger Pfarrer seinen Dienst in der Neckarstadt und Umgebung beginnen wird.

Diözesanadministrator Clemens Stroppel habe die Stelle des Leitenden Pfarrers der Seelsorgeeinheit Neckar-Baar aufgrund seiner Bewerbung an Thomas Schmollinger vergeben, heißt es in einer Pressemitteilung vom Sonntag der Diözese Rottenburg-Stuttgart.

Zur Seelsorgeeinheit gehören die Kirchengemeinden St. Franziskus-Mariä Himmelfahrt in Schwenningen, St. Georg in Mühlhausen und St. Otmar in Weigheim sowie die Kroatische Gemeinde Blaženi Alojzije Stepinac.

Die Katholiken in Schwenningen und Umgebung erhalten damit nach der Vakanz einen neuen Pfarrer. Die Zeit seit der Verabschiedung ist keine einfache für die Gemeinden. Im Mai waren Michael Schumacher und Andreas Schulz nach zehn Jahren in Schwenningen verabschiedet worden. Jetzt wird ihre Stelle mit Thomas Schmollinger aus dem benachbarten Trossingen wieder besetzt.

Der 60-jährige Priester leitet derzeit die Seelsorgeeinheit Trossingen im Dekanat Tuttlingen-Spaichingen mit den Kirchengemeinden St. Theresia, Zu den Heiligen Engeln in Durchhausen und St. Georg in Gunningen.

Sein Lebenslauf

Aufgewachsen ist Thomas Schmollinger in Eutingen im Gäu, informiert die Diözese weiter in der Pressemitteilung. Bevor er auf dem zweiten Bildungsweg im Kolleg St. Matthias in Wolfratshausen das Abitur machte, schloss er eine Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann ab.

Auf das Theologiestudium in Tübingen und Innsbruck sowie das Diakonatsjahr in Rottweil folgte 1995 die Priesterweihe in Neuhausen auf den Fildern. Thomas Schmollinger kennt St. Franziskus in Schwenningen bereits aus seiner Vikarszeit, deren zweiten Teil er in Aalen verbrachte.

Zeitpunkt noch offen

Während der Priester die Christliche Arbeiterinnenjugend (CAJ) der Diözese von 1999 bis 2008 mit einer halben Stelle als Kaplan begleitete, wirkte er als Pfarrvikar im Dekanat Rottenburg. Nach einem Pastoraljahr in Kalungu in der ugandischen Diözese Masaka übernahm er die Leitung der Seelsorgeeinheit Trossingen.

In Konstanz lässt sich der Pfarrer derzeit als Klinik- und Gesundheits-Clown ausbilden. Wann Thomas Schmollinger den Dienst in der Seelsorgeeinheit Neckar-Baar antritt, steht noch nicht fest.