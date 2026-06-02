Von Triberg begeistert: Das sagt der Inder Madhusudan Malve über die Wasserfallstadt

Der indische Software Entwickler und Blogger Madhusudan Malve arbeitet an der Uni in Hamburg. Mit seiner Frau und seinem kleinen Sohn besuchte er Triberg.
Dass immer mehr Menschen die in Indien leben oder aus Indien stammen und inzwischen in Europa arbeiten auch Triberg als Reiseziel aussuchen, darüber haben wir unlängst berichtet. Hauptgrund dafür sind wohl die Werbereisen von Sarah und Thomas Weisser, Geschäftsführer vom „Haus der tausend Uhren“ in Triberg. Das Vater-und Tochter-Duo war schon mehrfach in dem asiatischen Land, buhlte um Besucher und verkauft den Traum von Kuckucksuhr und Schwarzwälder Kirschtorte zusammen mit starken Reiseagenturen in Indien als Gesamtpaket.