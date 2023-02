Der Look der Grammys 2023

Wenn in Los Angeles die Grammy-Musikpreise verliehen werden geht es nicht nur darum, wer von den Nominierten sich in den insgesamt 91 Kategorien Kategorien durchsetzt. Ebenso wichtig ist die Frage: Wer trägt was?

Seit der ersten Verleihung im Jahr 1959 nutzen Stars und Sternchen das Event für gewagte Stil-Manöver. Manches Mal verschwimmen die Grenzen zwischen Mode und Performance-Kunst. Das Scheinwerferlicht der weltweiten Öffentlichkeit ist eine gute Gelegenheit, sich selbst in Szene zu setzen.

Der rote Teppich bei den 65. Grammys hat die Modefans nicht enttäuscht. Natürlich standen vor allem die Kleider der Damen im Vordergrund, aber auch modebewusste Herren wie Harry Styles wussten zu punkten. Der britische Sänger erschien in einer glitzernden Hose und nacktem Oberkörper. Viel Farbe, viel nackte Haut – so lässt sich der Look der Grammys 2023 zusammenfassen.

