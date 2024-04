1 Viel Platz ist oben im Kirchturm in Oberweier nicht. Die Ministranten haben sich dennoch ihren Weg zur Rätsche gebahnt und jeder durfte einmal kräftig dran drehen. Foto: Bohnert-Seidel

Am Karfreitag und Samstag schweigen die Kirchenglocken – leise ist es in Oberweier aber nicht. Die Ministranten laden mit dem Rätschen vom Kirchturm aus zu den Gottesdiensten oder zum Innehalten ein. In diesem Jahr wurden sie vom SWR begleitet.









In Österreich zählt das Rätschen in der Karwoche seit dem Jahr 2015 zum von der UNESCO anerkannten immateriellen Kulturerbe. In Oberweier ist es eine Tradition, die von Ministranten an Ministranten weitergegeben wird. Nachweislich ist das Rätschen schon mehr als 100 Jahre eine Oberweierer Tradition. Jedes Jahr freuen sich die Ministranten auf die eine Viertelstunde, in der das monotone Poltern vom Kirchturm schallt. Das Rätschen übernimmt die Funktion des Glockengeläuts und lädt entweder zum Gottesdienst, zum Angelusgebet oder zum Innehalten ein.