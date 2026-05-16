Von Sulz in die Türkei: Ultra-Marathon hat berührende Momente – und gefährliche

Zu ihrem 50. Geburtstag macht sich Läuferin Nazli Hacibayramoglu aus Bergfelden ein besonderes Geschenk: 2215,8 Kilometer in die Heimat der Väter nach Istanbul.
Geschafft! Am 9. Mai erreichte Nazli Hacibayramoglu ihr langersehntes Ziel. Zu ihrem 50. Geburtstag am 28. März rannte die gebürtige Empfingerin von Bergfelden aus in die Heimat ihrer Väter nach Istanbul los. Sie erreichte nach 43 Tagesetappen, 2215,8 Kilometern und circa 3.080.000 Schritten Istanbul, wo sie schon erwartet und ordentlich gefeiert wurde.