Bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag auf der A 81 zwischen den Anschlussstellen Tuningen und Bad Dürrheim ist Sachschaden in Höhe von rund 85.000 Euro entstanden.















Bad Dürrheim - Ein 35-jähriger VW-Bus-Fahrer fuhr in Richtung Singen und geriet auf den rechten Seitenstreifen. Dort prallte er gegen einen Lastwagen mit Anhänger der Straßenmeisterei, der zur Absicherung einer Arbeitsstelle dort abgestellt war. Der Unfallverursacher schleuderte nach dem Aufprall noch gegen mehrere Leitplanken und kam quer auf dem rechten Fahrstreifen der Autobahn zum Stehen.

Der Fahrer blieb unverletzt, sein T4-Bus hatte nach dem Unfall nur noch Schrottwert. Den Schaden schätzte die Polizei auf rund 3000 Euro. Am Lastwagen und Anhänger der Autobahnmeisterei entstand dagegen Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 80.000 Euro, an der Leitplanke in Höhe von geschätzt 2000 Euro.