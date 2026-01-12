Von Stadtkapelle verabschiedet: Das hat Interimsdirigentin Jasmin Turobin in Hornberg bewegt

Spannung verspricht die Zukunft der Hornberger Musiker. Im Rahmen der Hauptversammlung verabschiedete sich Interimsdirigentin Jasmin Turobin mit viel Lob.
Gute Neuigkeiten gibt es bei der Stadtkapelle. Die Ausschreibung für einen neuen Dirigenten stieß auf Resonanz, in den kommenden Wochen sind zwei Probedirigate angesetzt. Zuwachs verzeichnen die Jungmusiker. Es hat sich viel bewegt in den vergangenen Monaten. Diese Aufbruchstimmung kennzeichnete auch die Hauptversammlung am Freitag im Gasthaus Tannhäuser.