Von Stadt Lahr herausgegeben: Autoren des Jahrbuchs des Geroldsecker Landes werfen Blick in Vergangenheit

Das neue Jahrbuch des Geroldsecker Landes ist erschienen. 18 Beiträge sind darin versammelt.
Es gehört zur Tradition, dass einer der Autoren seinen Beitrag selbst vorstellt. Frank Munz beschrieb, wie „Erinnerungen an Wilhelm Fischer aus Seelbach 1912–1981“ zustande kam. Welche Spuren hat der Großvater des Autors als Handwerksmeister, Historiker, Fotograf und Dichter in Seelbach hinterlassen? Munz, dessen Vater Walter Munz als Dorfchronist in die Fußstapfen Fischers getreten war, stellte die Arbeit, „getippte Seiten“, den Umgang mit vielen analogen Bildern und zwei nicht veröffentlichten Romanen des Großvaters aus den 1940er-Jahren anschaulich vor.