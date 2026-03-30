Von St. Pauli bis Irland: Musikverein Mahlberg nimmt Besucher auf eine klangvolle Reise mit

Das Mahlberger Orchester bot bei seinem Frühjahrskonzert in der ausverkauften Stadthalle rhythmische Ausflüge. Das Publikum dankte mit lautem Beifall.
Eine ausverkaufte Halle, gespannte Erwartung und ein Programm voller Klangfarben: Das Frühjahrskonzert des Musikvereins entführte das Publikum auf eine eindrucksvolle musikalische Reise. Von der Magie keltischer Musik, traditionellen irischem Gesang bis hin zu einer aufwendig inszenierten Hommage an Hamburg bot der Abend ein abwechslungsreiches und emotionales Konzerterlebnis.