2 Der 55-jährige Rolf Bösinger arbeitet als Staatssekretär im Finanzministerium in Berlin, kehrt aber auch regelmäßig zurück nach St. Georgen, wo er seine Kindheit und Jugendzeit verbracht hat. Foto: Bundesministerium der Finanzen/Photothek

Der Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, Rolf Bösinger, stand kürzlich besonders im Medieninteresse, als es um die doppelte Rentenbesteuerung ging. Er arbeitet zwar in Berlin und wohnt in Hamburg, seine Wurzeln aber hat er in St. Georgen.

St. Georgen/Berlin - Sein Leben spielt sich mittlerweile vor allem in Hamburg ab, wo er mit seiner Frau und seinen beiden Kindern lebt, und an seinem Arbeitsplatz im Finanzministerium in Berlin. Doch der 55-Jährige ist nach eigener Auskunft regelmäßig und gerne immer wieder auch in St. Georgen, wo seine Eltern leben, in Mönchweiler wohnt seine Schwester. Schon seit Generationen sei die Familie Bösinger in der Bergstadt beheimatet. "In der Nähe des Waldes" stehe das elterliche Haus, schwärmt Bösinger vom Geruch der Bäume, der Tannen. "St. Georgen ist eine tolle Stadt mit tollen Geschichten."

Auf der anderen Seite sieht er aber auch, dass St. Georgen "viel an Industrie verloren hat" und viele jüngere Leute auf der Suche nach einem Arbeitsplatz wegzögen. Eindrücklich ist für ihn auch der Rückgang auf dem Wochenmarkt. "Früher war der Marktplatz von vorne bis hinten voll mit Marktständen." Jetzt seien es noch fünf bis sechs.

"Hamburg und Berlin sind zwei tolle Städte"

Rolf Bösinger hat es nach dem Abitur im Thomas-Strittmatter-Gymnasium und einem guten Jahr Arbeit beim Uhrenhersteller Tobias Baeuerle (heute Hotel Federwerk) ebenfalls in jungen Jahren aus St. Georgen getrieben. Der Verdienst während des Arbeitsjahrs bei Tobias Baeuerle diente Bösinger als Startkapital für das anschließende Studium der Wirtschaftswissenschaften von 1986 bis 1991 in Freiburg.

"Hamburg und Berlin sind zwei tolle Städte", meint er zu seinen beiden jetzigen Lebensmittelpunkten. Er schätze das umfangreiche Freizeit-, Sport- und Kulturangebot. Es bestünden gute Pendelmöglichkeiten zwischen den beiden Großstädten. Montagmorgens fahre er nach Berlin und am Freitagnachmittag kehre er zurück nach Hamburg. Der Zug brauche hierfür gerade mal etwa eine Stunde und 50 Minuten.

Ein Arbeitstag für ihn als Staatssekretär dauere etwa von 8 bis 20 Uhr, beginne morgens mit der Sichtung aktueller Themen und was am Tag anstehe. In den folgenden Stunden gebe es Rücksprachen mit Fachabteilungen, es werde an Gesetzesentwürfen gefeilt und diese in Ausschüssen vorgestellt.

Er werde auch von Verbänden für Vorträge eingeladen, was aber pandemiebedingt mittlerweile mehr virtuell erfolge. Zum Aufgabengebiet gehöre auch der Zoll. "Da gibt es manchmal einen Außentermin, das mache ich gerne." Dabei würden Firmen kontrolliert, beispielsweise ob sie den Mindestlohn zahlen. "Vor einigen Wochen waren wir in einem Logistiklager eines internationalen Onlineversandhändlers in Berlin, war alles okay, keine Auffälligkeiten."

Holocaust-Opfererhalten Entschädigung

Und er hat noch andere Aufgaben. Bösinger erwähnt die Wiedergutmachung gegenüber Holocaust-Opfern. Deutschland schnüre hier jährliche Pakete von 200 bis 300 Millionen Euro, die in Unterstützungsmaßnahmen flössen, sei es für Holocaust-Opfer in Pflegeeinrichtungen, in die Zahlung von Rentenansprüchen oder als Entschädigung für Menschen, die in Konzentrationslagern oder im Ghetto waren. Die Verhandlungen zu den Beträgen treffe er mit der sogenannten "Jewish Claims Conference" (Konferenz für jüdische Ansprüche). Die Summen müssten außerdem vom Haushaltsausschuss genehmigt werden.

Bösinger ist außerdem Mitglied im Aufsichtsrat der Telekom. "Eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe", meint er. Die Telekom sei während der Pandemie überdurchschnittlich gewachsen und habe eines ihrer besten Ergebnisse erzielt.

In der überregionalen Presse war Bösinger ein gefragter Interviewpartner in jüngster Zeit im Zusammenhang mit der doppelten Rentenbesteuerung. Der Bundesfinanzhof hatte die Politik ermahnt, bei den Beitragszahlern nicht doppelt abzukassieren. Das Bundesfinanzministerium möchte laut Bösinger nun die Vorarbeit leisten, damit in der nächsten Legislaturperiode ein entsprechendes Gesetz erlassen werden kann, das eine Doppelbesteuerung ausschließt. Bei der Vorarbeit für ein solches Gesetz gehe es nicht um Parteipolitik, so Bösinger, der selbst SPD-Mitglied ist, sondern werde eben eine Lösung des Problems erarbeitet, die auch von der nächsten Bundesregierung, unabhängig von ihrer politischen Zusammensetzung, umsetzbar sei.

Bösinger ist bereits seit 1989 bei der SPD. "Es war mir immer klar, dass ich Sozialdemokrat bin." Er sei "in einem Arbeiterhaushalt" aufgewachsen. "Ich komme von da. Ich weiß wie die Leute ticken und fühle mich ihnen verbunden."