Von Spezialkräften überwältigt: Todesfahrer von Magdeburg aus Gerichtssaal abgeführt

1 Der Todesfahrer wurde abgeführt. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Klaus-Dietmar Gabbert Er fuhr mit einem 340 PS starken Mietwagen über den Weihnachtsmarkt. Sechs Menschen starben, mehr als 300 wurden verletzt. Im Gericht kam es nun zur Eskalation.







Im Prozess um die Todesfahrt auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt ist der Angeklagte von Spezialkräften der Justiz überwältigt und aus dem Verhandlungssaal gebracht worden. Zuvor hatte der Vorsitzende Richter Dirk Sternberg ihm das Mikrofon abgestellt, weil der Mann immer wieder die Regeln der Verhandlung nicht einhielt und seine Sicht der Dinge ausschweifend darstellte. Sternberg hatte den 51-Jährigen mehrfach vorgewarnt.