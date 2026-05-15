Von Schwimmen bis Turnen: Diese Sportler standen beim Ehrungsabend in Schwanau im Mittelpunkt

Bürgermeister Marco Gutmann nutzt den Ehrungsabend der Gemeinde Schwanau in der Allmannsweierer Silberberghalle, um allen Engagierten in den Vereinen Danke zu sagen.

„Erfolg ist kein Zufall. Er ist das Ergebnis von hartem Training, Ausdauer, Lernen, Studieren, Aufopferung und vor allem Liebe zu dem, was du tust oder dabei bist, zu lernen.“ Mit diesem Zitat der brasilianischen Fußball-Ikone Pele eröffnete Bürgermeister Marco Gutmann am Dienstagabend seine Ansprache bei der Verleihung der Sport-, Musiker- und Schwanaumedaille 2025 in der Silberberghalle Allmannsweier. „Ich finde das Zitat sehr zeitgemäß und zutreffend und nicht nur zum Fußball passend“, erklärte Schwanaus Rathauschef seine Wahl.

Die große Anzahl der zu ehrenden Personen zeige, wie vielseitig das Vereinsleben in Schwanau sei. „Darauf sind wir stolz. Stolz sind wir auf Sie“, sprach Gutmann die Preisträger direkt an. Stolz sei er auch auf die Vereine und alle ehrenamtlichen Vereinsvertreter aus Schwanau , die sich Tag für Tag dafür einsetzten, „dass alle Vereine in unserer Gemeinde jede Herausforderung in Angriff nehmen und die Menschen motivieren und begeistern.“

Es bedurfte Teamgeist, Beständigkeit, Ehrgeiz und sozialer Kompetenz für den Erfolg – Werte, die in der heutigen Gesellschaft unverzichtbar seien. Gutmanns Dank galt den zahlreichen Sportlern, Musikern, Trainern und Betreuern, den Musiklehrern, den Eltern sowie den vielen stillen Helfern in den Vereinen. „Sie alle leisten fundamentale Arbeit und tragen somit wesentlich zum Vereinsleben bei. Unsere Gemeinschaft lebt von einem starken, sozialen Zusammenhalt“, betonte Gutmann. Gerade die Wertevermittlung bei Kindern und Jugendlichen sei ein elementarer Grundstein für zukünftige Vereinskultur.

Gutmann lobt das vielseitige Vereinsleben

Dabei, so Schwanaus Bürgermeister weiter, seien die Vereinsstrukturen massiv von den gesellschaftlichen Veränderungen betroffen und müssten sich für ihre Zukunftsaufgaben neu aufstellen. Der Bürgermeister versprach, dass Schwanau weiterhin ein verlässlicher Partner für die Vereine und das Ehrenamt sein werde.

Im Anschluss nahm er die Ehrungen für die hervorragenden Leistungen der Sportler und Musiker vor. Die Schwanaumedaille ging in diesem Jahr an die Jungzüchterin Anna Schätzle, die den Schwarzwälder Jungzüchterwettbewerb gewonnen hat.

Diese Sportler und Musiker wurden geehrt

Ehrungen Sport: Einzelsportler - Reiten: Lena-Sophie Krimmer (1. bei Hardyna Cup 50 km), Dominik Hamm (3. bei Deutsche Meisterschaft U25), Fabian Gänshirt (1. bei Fahrmeisterschaft Ortenauer Reiterring Einspänner Pferde), Martha Louisa Temme (2. bei Baden-Württembergische Meisterschaft Junioren U16 Dressur), Heike Meisinger (Ringmeisterin Springen im Ortenauer Reiterring); Madeleine Benz (Ringmeister Dressur im Ortenauer Reiterring); Tischtennis: Milena Brandt (1. bei Endranglistenturnier Mädchen U12 Einzel), Leonie Spinner (1. bei Endranglistenturnier Mädchen U19), Eric Popa-Mateiu (2. bei Baden-Württembergischem Jahrgangsranglistenturnier Jugend 11 Einzel), Sabin Popa-Meteiu (1. bei Endranglistenturnier Bezirk Ortenau), Björn Schaub und Ilay Schmidt (Bezirksmeister Herren C im Doppel), Jonathan van Veen (Südbadischer Meister Jungen U11); Fechten: Moritz Gabel (1. bei „Jugend trainiert für Olympia“); Schießen: Raphael Haller (1. bei Landesmeisterschaft 25 Meter Junioren I), Thomas Kovacs (1. bei Bezirksmeisterschaft Südbaden), Udo Fischer (1. Platz Bezirksmeisterschaft Südbaden, 50 Meter), Claus Heuwieser (2. bei World Championship USA Frontier Catridge Gunfighter), Anja Heuwieser (1. bei Gunfight in the Steelhall Bezirksmeisterschaft Lady 49er); Schwimmen: Susanne Reibel-Oberle (1. bei 200/400 Meter Freistil)

Ehrung Mannschaften – Turnen: Turnerinnen TuS Ottenheim 2011 und älter (1. bei Turnerjugend Bestenkämpfe Bezirksklasse); Turnerinnen TuS Ottenheim 2012 und jünger (1. bei Turnerjugend Gauklasse W12/13); Handball: TuS Ottenheim Damen ( 2. Platz und Aufstieg in die Oberliga Baden-Württemberg), HSG Meißenheim/Nonnenweier B-Jugend männlich (Meister Regionalliga); Tischtennis: SG Nonnenweier/Wittenweier Jungen U11 (Meister Bezirksklasse); SG Nonnenweier/Wittenweier Jungen U15 (Bezirkspokalsieger), SG TT Nonnenweier/Wittenweier Jungen U19 (Meister Bezirksklasse).

Ehrungen Handball, Schwanauer Schüler (Realschule Neuried) bei „Jugend trainiert für Olympia“: Mannschaft WK II Mädchen U18 (2. Platz RB-Vorrunde), Mannschaft WK III Mädchen U16 (1. Platz RB-Finale), Mannschaft WK II L-Mädchen U18 (3. Platz RB-Finale), Mannschaft WK IV L-Mädchen U14 (3. Platz RB-Finale), Mannschaft WK II L-Mädchen U18 (2. Platz RB-Finale), Mannschaft WK II, Jungen U18 (1. Platz RB-Finale), Mannschaft WK III L-Jugend U16 (2. Platz RB-Finale), Mannschaft WK IV B-Jungen U14 (2. Platz RB-Finale), Mannschaft WK II Jungen U18 (3. Platz Landesfinale), Mannschaft WK II B-Jungen U16 (1. Platz Bezirksfinale); Ehrungen Handball, Schwanauer Schüler (MPG Lahr) bei „Jugend trainiert für Olympia“: Mannschaft WK II (2. Platz Landesfinale)

Ehrungen Musiker: Luisa Frenk und Jakob Theobald (beide MV Ottenheim): Jungmusiker-Leistungsabzeichen in Silber; Ehrungen Musiker der Musikschule Lahr: Joana Jaskulski und Chiara Kienast: jeweils 1. Preis Solowertung Violine Altersgruppe IB bei „Jugend musiziert“; Clara-Sophie Klewer: 1. Preis Ensemblewertung Klavier und Holzblasinstrument, Fagott Altersgruppe IB bei „Jugend musiziert“.

Ehrung Schwanaumedaille: Anna Schätzle, Siegerin Schwarzwälder Jungzüchterwettbewerb und Goldmedaille AK 1.