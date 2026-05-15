Von Schwimmen bis Turnen: Diese Sportler standen beim Ehrungsabend in Schwanau im Mittelpunkt

Bürgermeister Marco Gutmann nutzt den Ehrungsabend der Gemeinde Schwanau in der Allmannsweierer Silberberghalle, um allen Engagierten in den Vereinen Danke zu sagen.
„Erfolg ist kein Zufall. Er ist das Ergebnis von hartem Training, Ausdauer, Lernen, Studieren, Aufopferung und vor allem Liebe zu dem, was du tust oder dabei bist, zu lernen.“ Mit diesem Zitat der brasilianischen Fußball-Ikone Pele eröffnete Bürgermeister Marco Gutmann am Dienstagabend seine Ansprache bei der Verleihung der Sport-, Musiker- und Schwanaumedaille 2025 in der Silberberghalle Allmannsweier. „Ich finde das Zitat sehr zeitgemäß und zutreffend und nicht nur zum Fußball passend“, erklärte Schwanaus Rathauschef seine Wahl.