Von Schwenningen nach Ostfriesland: So geht es Holger Miconi im Norden

Holger Miconi und Ehefrau Carola haben in Emden (Ostfriesland) einen Neustart gewagt: Das Geschäft „Fliesen Miconi“ in Schwenningen ist dauerhaft geschlossen und Miconi fliegt jetzt für den „Ostfriesischen Flugdienst“ in Emden die Ostfriesischen Inseln an.

Neben seiner Tätigkeit für den Fliesenlegerbetrieb flog er noch in der Zeit von Mai bis September den Hagelflieger für die Hagelabwehr Schwenningen, bildete in Schwenningen Piloten aus und flog auch die Fallschirmspringer, um sie in luftiger Höhe abzusetzen.

Im Gespräch mit unserer Redaktion holt Miconi weit aus, um zu erklären, wie es zu dem Wechsel nach Ostfriesland kam. „Mein Großvater hatte den Fliesenlegerbetrieb gegründet, den später mein Vater übernahm. Ich lernte zuerst den Beruf des Offsetdruckers in der Oberdorfstraße bei Voellmer“, beginnt er. „Da erschien mir schon die Zukunft in dieser Branche etwas unsicher und ich absolvierte noch die Ausbildung zum Fliesenleger“, so Miconi.

Lesen Sie auch

Mit dem Fliegen habe er schon immer geliebäugelt. Und so fing er 2001 bei den Sportfliegern in Schwenningen mit dem Fliegen an, machte den Sportfliegerschein und absolvierte dann noch die Ausbildung zum Berufspiloten/Verkehrspiloten, fährt er fort. Er habe viel lernen müssen. „Und natürlich gab es die Arbeit im Fliesengeschäft meines Großvaters und Vaters. Die Pilotenausbildung kostete ordentlich Geld, da musste ich natürlich auch Geld verdienen“, erklärt er.

Hagelunwetter 2006

Nach dem großen Hagelunwetter im Jahr 2006, bei dem in Schwenningen kaum ein Betrieb, Privathaus oder Auto verschont geblieben war, habe er im Beethovenhaus einen Vortrag von Rainer Schopf zum Thema Hagelflieger gehört. Daraufhin habe er sich als Hagelflieger beworben und sei seit der Gründung des Hagelabwehrvereins und der Beschaffung des Hagelfliegers in jeder Saison, abwechselnd mit drei anderen Hagelfliegern, im Einsatz gewesen. „24 Jahre als Fliesenleger war zwar ein schöner, aber auch ein anstrengender Beruf. Meine Knie fingen an, Ärger zu machen“, so Miconi. „Mein Vater war verstorben, ich war mit meiner Frau für das Geschäft verantwortlich und suchte vergeblich nach Mitarbeitern zur Unterstützung“, berichtet er. Er habe nicht daran gedacht, den Betrieb zu schließen und wegzuziehen, dann aber habe er im Juli 2024 die Anzeige des Ostfriesischen Flugdienstes, die einen Piloten suchten, gelesen. „Da hat es bei mir ’Click’ gemacht: Fliegen, meine große Leidenschaft, als Hauptberuf. Ich besprach mich mit meiner Frau Carola, die mich ermunterte, und füllte ein Online-Formular aus, in dem ich mich bewarb“, so Miconi.

Viel Wasser und kleine Inseln: Hier ist Holger Miconi gerade im Landeanflug. Foto: Maier

„Wir mussten nicht lange warten, denn am nächsten Tag wurde ich schon aus Emden angerufen. Es gab ein Online-Bewerbungsgespräch, dann fuhr ich alleine nach Emden. Es gab ein psychologisches Gespräch, ich fuhr nach Hause und dann wieder hoch, denn die Firma war von meinen Fähigkeiten angetan und wollte mich einstellen“, blickt er zurück. Jetzt wurde die Sache konkreter: „Ich machte einen Fähigkeitstest, einen Konzentrationstest, dann saß ich mit einem Co-Trainer in der einmotorigen Maschine und wir flogen nach Borkum, wo ich einen ‚touch and go‘ auf der Landebahn hinlegen musste“, so Miconi.

Möwen und Robben

Etwas verwirrt sei er beim Anflug schon gewesen, denn die Landebahn war von Möwen besetzt. Inzwischen habe er sich an die vielen Möwen gewöhnt; es habe auch schon einmal eine Robbe auf der Landebahn gesessen. „Hier ist Eigeninitiative gefragt, aber das kannte ich schon vom Hagelflieger, wo man die Gewitterzellen abchecken muss.

Bis Februar wurde er ausgebildet, denn das oft niedrige Fliegen über das Wasser war etwas Neues für ihn, ebenso das Wetter. „Musste ich über dem Schwarzwald bei Gewitter mit den Aufwinden kämpfen, sind es hier oben die Querwinde, die plötzlich kommen und schnell die Richtung ändern. Da muss ich selbst entscheiden, ob ich fliegen darf oder nicht. Ach ja, das Notwassern (Survival Training) musste ich auch trainieren, auf einem Übungsbecken mit Wellen und finsterer Nacht, in einem Schlauchboot, denn der Flieger war ja (angenommen) gesunken.“

Mit schwimmender Insel und Käfig wird in einem Becken das Notwassern mit dem Flieger trainiert. Foto: Maier

Einen ganzen Tag sei hier trainiert worden. Notwassern auf der Nordsee werde nicht sein Hobby, denn das Wasser der Nordsee, gerade im Winter, sei eisig. Zwischen dem Training fuhren Carola und Holger Miconi ihr Hab und Gut nach und nach von Schwenningen nach Emden. Seit Februar dürfe er alleine fliegen; zurzeit fliege er Borkum und Juist an, Helgoland komme später dazu. „Ich fliege überwiegend Passagiere, Handwerker, Bewohner, Touristen und mache Rundflüge“, so Miconi.

„Zurzeit fliege ich eine einmotorige D-GIPA. Wir sind insgesamt sechs Piloten mit mehreren Fliegern“, erklärt Miconi, der sich im hohen Norden sehr wohlfühlt. Ihm und seiner Frau gefalle es gut in Ostfriesland; die Menschen seien sehr offen, nett und geradlinig. Was zugesagt werde, werde eingehalten. Die Entscheidung, die Zelte in Schwenningen abzubrechen und alles hinter sich zu lassen, hat das Ehepaar nicht bereut. Und für Holger Miconi, der knapp Mitte 50 ist, war es die Gelegenheit, die nur einmal im Leben kommt.