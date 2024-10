Von Schwarzwald-Baar nach Ibiza: Schwenninger startet als DJ durch

1 Riccardo Zerbo steht dort wo er hingehört: hinter dem Mischpult. Foto: Zerbo/Sity

Die Musik liegt ihm seit dem Teenager-Alter im Blut: Der Schwenninger Riccardo Zerbo ist nebenberuflich DJ und startet durch. Das bisherige Highlight seiner Karriere: In einem bekannten Techno-Club auflegen. Wie es dazu kam, erzählt er der Redaktion.









Mit 17 Jahren fing seine Leidenschaft für das DJ-Sein an. Er stamme sowieso aus einer musikalischen Familie, hat früher beim Schwenninger Fanfarenzug Blasinstrumente wie Tuba oder das Horn gespielt. Über seinen Onkel kam er dann mit elektronischer Musik in Kontakt, seine Karriere als DJ hatte ihre zarten Anfänge, als er in einem Raum oberhalb des Culinaras in Schwenningen immer wieder CDs auflegte. „So kam alles ins Rollen“, erzählt der mittlerweile 34-jährige Schwenninger, Riccardo Zerbo. Seine Karriere sei gar so weit gerollt, wie er berichtet, dass er auch sein eigenes Label gründen konnte.