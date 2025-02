Multimediavortrag in Mariazell Diese Abenteuer aus Neuseeland gibt es zu sehen

In seiner Reihe „Kultur-Spezial“ präsentiert der SV Mariazell am Samstag, 29. März, ab 19.30 Uhr in der Mühlbachhalle Mariazell den Fotojournalisten Heiko Beyer mit einem Multimedia-Vortrag.