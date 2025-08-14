Von Schopfheim ans Nordkap: Martin Mybes fährt über 9000 Kilometer mit dem Motorrad

Um den Alltag hinter sich zu lassen, ist Martin Mybes ist mit seinem Reisemotorrad zum Nordkap und zurück gefahren – ganz bewusst alleine.
Die große Tour startete der Sanierer des Schopfheimer Altenheims und Gründer einer Seniorenwohnanlage nur mit dem Nötigsten ausgestattet. „Zelt, Schlafsack, Koch-Equipment, Ersatzteile, ein bisschen Wechselwäsche, das war’s“, zählt Mybes auf, wie er zu seinem Abenteuer aufbrach. „Ein bewusstes Verlassen der Komfortzone.“ Hotels sind für den 65-Jährigen nur eine Notlösung. „Und ich fahre auf allen Ferntouren immer allein“, erzählt der in Freiburg lebende Christ. Nur so gelingt der direkte Kontakt zu den Menschen vor Ort, ist seine Erfahrung. Nur so könne er seinem „eigenen Kompass folgen, fahren, wie ich will, bleiben, wo ich will, Touristenansammlungen möglichst vermeiden“.