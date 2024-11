Von Schonach nach Namibia: Kerstin Tritschler möchte Kindern eine Zukunft schenken

1 Freiwilligenarbeiterin Alexa Bucher (von links), Projektleiterin Marianne Izaak und Freiwilligenarbeiterin Kerstin Tritschler mit der Schulklasse eins und zwei. Foto: Tritschler

Die aus Schonach stammende Kerstin Tritschler unterstützt die Organisation „Usakos Needy Children Support Organization“ (UNCSO) in Namibia. Die ehemalige Lehramtsstudentin möchte den Kindern vor Ort eine Chance auf Bildung ermöglichen.









Nach dem Lehramtsstudium zur Freiwilligenarbeit an eine Schule in Namibia – das ist der Werdegang der aus Schonach stammenden Lehramtsanwärterin Kerstin Tritschler. Kindern durch Bildung eine Zukunft schenken, war schon immer ihr Ziel. Derzeit unterstützt sie deshalb die Organisation „Usakos Needy Children Support Organization“ (UNCSO) an einer Schule der südwestlich gelegenen Gemeinde Usakos in Namibia. Auch Unternehmen aus der Region unterstützen Tritschler dabei.