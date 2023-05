1 Pfarrer Steffen Jelic (links) und Pater Tijo – beide verlassen noch in diesem Jahr die Kirchengemeinde Friesenheim. Foto: Bohnert-Seidel

Pfarrer Steffen Jelic hat am Sonntag angekündigt, bis Mitte Oktober Friesenheim zu verlassen. Von großem Schock bis Ernüchterung ist in den Pfarreien der großen Katholischen Kirchengemeinde Friesenheim die Rede.









Die Meldung zum Weggang von Pater Tijo bis zum 15. Juni ist in Friesenheim noch nicht einmal richtig verdaut, da erhielt die Katholische Kirchengemeinde eine weitere Schocknachricht: Pfarrer Steffen Jelic kündigte am Sonntag nach Gottesdiensten in Oberweier und Friesenheim an, die katholische Kirchengemeinde Friesenheim Ende Oktober zu verlassen. Er wird zum 1. November eine neue Stelle in der Seelsorgeeinheit Karlsruhe-Durlach-Bergdörfer antreten. Zwölf Jahre war er in der Gemeinde der leitende Pfarrer.