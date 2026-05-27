Von San Francisco nach Kandern: Warum ein Spitzenkoch aus den USA jetzt im ChaBah am Herd steht

Die Pizzeria alla Stazione als Teil des ChaBah ist Geschichte. Nach der Trennung von den Pächtern setzt die Kneipe auf einen Neustart mit badisch-amerikanischer Kneipenküche.
Das „ChaBah“ hat ein neues Küchenteam – mit dem US-Amerikaner Corey Ortega als neuem Chef. Dass Köche im Lauf ihrer Karriere viel herumkommen, ist in der Gastronomie nichts Ungewöhnliches. Ortega ist dafür ein gutes Beispiel: Von seiner Heimat New Mexico im Süden der USA führte ihn sein Weg nach San Francisco ins „Quince“, später nach Hamburg ins „Haebel“ – Restaurants mit internationalem Ruf. Und nun ist er, ausgerechnet, in Kandern gelandet.