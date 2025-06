Der seit 1976 bestehende Spielplatz wurde zuletzt vor mehr als 25 Jahren umfassend saniert, weshalb Bürgermeister Marco Gutmann zusammen mit der Ottenheimer Ortsverwaltung im August zu einer gemeinsamen Ideenwerkstatt eingeladen hatte, um die Anregungen und die Planungen für die Neugestaltung in die Haushaltsberatungen mit aufzunehmen.

Ottenheims Ortsvorsteher Patrick Fertig blickte freudig auf die Geschichte des Spielplatzes „Insel“ zurück. „Das großartige Engagement der Bürgerinnen und Bürger war bereits in den Jahren 1976 und 2000 der treibende Motor für die Realisierung und heute wird die tolle Geschichte fortgesetzt“, sagte Fertig, der auch allen Beteiligten für ihren Einsatz dankte.

Mit einer Kostenschätzung von 89 000 Euro hatte der Gemeinderat das Projekt und die Planungen einstimmig genehmigt, um den Bürger im Ortsteil Ottenheim einen zeitgemäßen und familienfreundlichen Spielplatz zu ermöglichen, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde. Bürgermeister Gutmann schätzte die aktive Bürgerbeteiligung, aber auch die Mithilfe der Bürger bei der Abräumaktion, dass auch der Demokratiegedanke in der Gemeinde deutlich stärkt.

Die bestehenden und neuen Spielgeräte ermöglichen allen Altersgruppen auf dem modernisierten Kinderspielplatz vielseitige Spielangebote, heißt es weiter.

Gemeinde wird mit 44 000 Euro für Neugestaltung unterstützt

Vor allem das vielseitige neue Hauptspielgerät „Turm“, die Inklusion-Schaukelkombination, das Spielehaus mit integriertem Sandkasten, Hangrutsche und die Wipp-Tiere für Kleinkinder sowie die Dreier-Wippe und die Reckstangen ermöglichen den Kindern und Familien ein umfassendes und abwechslungsreiches Spielangebot. Aber auch die Zaunanlage, der Picknicktisch, zwei Sitzbänke und der Eingangsbereich des Spielplatzes wurde erneuert, um für Kinderwägen und Fahrräder ausreichende Abstellmöglichkeiten ermöglichen zu können.

„Mit dieser Sanierung haben wir einen lebendigen Ort geschaffen, der unseren Kindern und Familien große Freude bereiten wird“, sagte Bürgermeister Gutmann. Aber auch die Bewegung, die soziale Kompetenz und die Entwicklung der Kinder werden dadurch gefördert. Er dankte zusammen mit Ortsvorsteher Fertig allen Beteiligten, die an der Planung, Organisation und Umsetzung beteiligt waren. Beide betonten in ihren Ansprachen insbesondere das bürgerschaftliche Engagement vieler Bürger, die nicht nur bei der Ideenwerkstatt mitgewirkt hatten, sondern auch bei der Abräumaktion des Spielplatzes mitgeholfen haben.

Nicht nur die vielen Kinder, auch Bürgermeister Marco Gutmann testete die neue Rutsche. Foto: Gemeinde

Ein besonderer Dank richtete Gutmann an die Regionalstiftung der Sparkasse Offenburg/Ortenau, die durch das Engagement in Höhe von 44 000 Euro das Projekt maßgeblich unterstützt hat. „Wir sind stolz darauf, dass wir die Gemeinde bei diesem wichtigen Projekt unterstützen konnten. Der Spielplatz wird ein Ort des Miteinanders, der Bewegung und des Naturerlebens – genau das, was unsere Kinder und Familien brauchen“, sagte Bernhard Hall, Leiter der Sparkassen-Geschäftsstelle in Ottenheim, bevor er zusammen mit Ortsvorsteher Fertig und Bürgermeister Gutmann den Spielplatz den Kindern übergab.

Sitzbänke

Einen besonderen Dank sprachen beide auch den Mitarbeitern des Bauhofs aus, die in nur zweieinhalb Wochen die Umsetzung realisiert haben sowie an Ortschaftsrat Martin Weiser, der für den neugestalteten Spielplatz zwei Sitzbänke aus heimischem Holz gebaut hat.