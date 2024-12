Spenden schenken Hoffnung in schweren Zeiten

1 Sven Keller und sein Team wurde von der spanischen Armee empfangen. Foto: Keller

Mit Spielzeug und Herzenswärme sorgt Sven Keller und sein Team in der von der Flut betroffenen Region für strahlende Kinderaugen und überraschte Helfer.









Sven Keller aus Rottweil rief unter dem Namen „Gino für Spanien“ zu einer Spendenaktion auf, um den Menschen in der von einer Unwetterkatastrophe getroffenen Region Valencia zu helfen. Die Aktion war seinem verstorbenen Hund Gino gewidmet, in dessen Namen er was gutes tun wollte.