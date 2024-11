1 Das Transport- und Logistik-Unternehmen Tema steuert einen Lkw für den Transport der Spenden bei. Foto: Ulrich

Nach den schweren Überschwemmungen in der Region Valencia setzt sich Sven Keller aus Rottweil mit der Spendenaktion „Gino für Spanien“ für die Betroffenen ein.









Die schweren Überschwemmungen in der spanischen Region Valencia haben viele Menschen in einer schwierige Lage gebracht. Auch die Stadt Algemesí in der Provinz Valencia ist von der Flutkatastrophe betroffen. Überflutete Häuser, zerstörtes Eigentum und zahlreiche Familien, die vor dem Nichts stehen.

Sven Keller aus Rottweil hat nun die Spendenaktion „Gino für Spanien“ ins Leben gerufen, um den betroffenen vor Ort zu helfen. Lesen Sie auch Verschiedene Spenden werden benötigt „Die Lage in der Region ist sehr ernst. Viele Menschen haben alles verloren. Mit unserer Aktion wollen wir einen Beitrag leisten, um diese zu unterstützen,“ erklärt Keller. Er habe seit vielen Jahren einen Bekannten in Algemesí, der den Kontakt vor Ort herstelle. Auch an Kinder ist gedacht Gesammelt werden Putzmittel, Hygieneartikel, Kleidung in gutem Zustand und Möbel, die auseinander geschraubt und vollständig sind. Und: Besonders Kinder sollen mit Geschenken in Form von „Weihnachten im Schuhkarton“ bedacht werden. Diese sollen ansprechend verpackt, aber dennoch einsehbar sein. Firma Tema unterstützt beim Transport „Selbst ein kleiner Beitrag von fünf Euro kann schon viel helfen“, so Keller. Ziel dieser Aktion sei es, den Menschen vor Ort ein Stück Normalität und Hoffnung zu geben. Neben Sachspenden sind laut Keller Geldspenden wichtig, um den Transport und zusätzliche Projekte vor Ort zu finanzieren. Ein Lagerplatz für die Spenden ist bereits organisiert erzählt Sven Keller, und der Transport wird von der Firma Tema unterstützt, die einen Lkw zur Verfügung stellt. „Wir haben solche Hilfsaktionen schon öfter gemacht. Wenn wir helfen können, dann tun wir das natürlich auch,“ sagt Geschäftsführer Franz Tetz, der von der Idee sofort überzeugt war. Damit die Spenden ankommen Die Spenden können am Samstag, 23. November, zwischen 10 und 15 Uhr sowie am Dienstag 26. November, zwischen 14 und 18 Uhr am Langhaus in Rottweil, in der Saline 5, abgegeben werden. Am Freitag, 29. November, soll der Lkw dann von Rottweil aus mit den gesammelten Spenden nach Valencia aufbrechen. Sven Keller selbst wird mit vor Ort sein „Damit die Spenden auch wirklich bei den richtigen ankommen,“ versichert er. Auch Geldspenden werden benötigt Unsere Empfehlung für Sie Rottweil Tatsächlich ziemlich beste Freunde Seit viereinhalb Jahren sind Sven Keller und Gino ein echtes Team. "Die Beziehung muss stimmen." Die ganze Aktion trägt den Namen „Gino“ zu Ehren von Sven Kellers Hund, einem Rottweiler, der im Sommer 2023 verstorben ist. „Mit der Spendenaktion möchte ich in Ginos Andenken etwas Gutes tun und den Menschen in Spanien helfen“, sagt Keller. Lkw-Fahrer und weitere Helfer gesucht Neben Spenden werden helfende Hände gesucht, die beim Packen, Beladen oder als Lkw-Fahrer mitwirken möchten. Interessierte können sich per E-Mail an ginofuerspanien@web.de oder über den gleichnamigen Instagram-Kanal melden. Geldspenden können auf das Volksbankkonto IBAN: DE54 6539 0120 0216 3170 02 mit dem Verwendungszweck: „Gino für Spanien“ überwiesen werden. Auch über Paypal können Spenden unter ginofuerspanien@web.de geleistet werden.