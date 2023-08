Aufgewachsen auf einem Bauernhof lebt die gebürtige Rottweilerin heute in einer großen Wohnung in Berlin. Durch ihre frühe Modelkarriere, den folgenden Werbeaufträgen, der Radio-Ausbildung und den unzähligen Fernsehmoderationen konnte sie das Landleben gegen Glanz, Glamour und Kameras eintauschen – dennoch kehrt sie immer wieder gerne für einen Besuch nach Rottweil zurück.

In Berlin ist die „Temptation-Island“-Moderatorin heimisch geworden.180 Quadratmeter hat die 27-Jährige in ihrer Altbau-Wohnung ganz für sich allein. Ihre Roomtour auf ihrem Instagram-Kanal beginnt mit dem Flur, in dem ein rotes Sofa und viele goldgerahmte Bilder zu sehen sind. Gleich daneben: Das riesige Ankleidezimmer mit extra Schuhschrank und Schminktisch. Im Wohnzimmer geht es gemütlich weiter. Neben einem riesigen Sofa und einem Klavier, steht ein großer Esstisch vor einem Panoramafenster. Neben dem Klavier steht ein blauer Roller als Deko. Einen Fernseher gibt es bei der Moderatorin übrigens nicht.

Dafür kann Weippert ein eigenes Sportzimmer vorweisen. In der Küche erfreut sie sich an einem Fensterplatz mit Kissen, Decke und einem Blick ins Grüne. Das Gästezimmer? Im Wandschrank daneben. Im Schlafzimmer steht ein rosa Doppelbett mit Teddybär, darüber hängt ein kleiner Kronleuchter. Auch hier ist der Blick aus einem großen Fenster inklusive.

„Die Wohnung spiegelt einfach perfekt deine Persönlichkeit wieder!“, kommentiert die ehemalige Bachelorette Gerda Lewis unter dem Beitrag. Auch Weipperts Fans sind begeistert: „Eine traumhafte Wohnung!“, schreibt ein Follower. „Wow!“, ein anderer. Auch nach konkreten Bezugsquellen ihrer Möbel wird gefragt.

Wie viel sie für die Wohnung zahlt? „1800 Euro plus Nebenkosten“, schreibt eine Followerin. „Ich meine, mich an eine Gesamtsumme von 3000 Euro zu erinnern.“ So habe es die Influencerin mal in einer Story erzählt. Die Aussage blieb von der 27-jährigen Moderatorin allerdings unkommentiert.