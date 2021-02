Von Rottweil aus in den Landtag Die Kandidaten im Überblick

Stefan Teufel, CDU: Er ist der erfahrenste Kandidat im Bewerberkreis. Seit 2006 hat Stefan Teufel, Jahrgang 1972, ein Landtagsmandat. Der dreifache Familienvater aus Zimmern ob Rottweil ist seit 2016 stellvertretender Vorsitzender der CDU-Fraktion im Landtag und Mitglied des Landtagspräsidiums. Der Vorsitzende der CDU im Kreis war 20 Jahre lang im Kreistag, ist Vorsitzender des Arbeitskreises Soziales und Integration seiner Fraktion und Mitglied im Ausschuss Ländlicher Raum und Verbraucherschutz. "Herzstück meiner politischen Arbeit ist die Schaffung wertgleicher Lebensverhältnisse in Stadt und Land. Das bedeutet, dass die Menschen in unserer Region ähnlich gute Zukunftschancen haben müssen, wie die Menschen in den Ballungsräumen. Dafür benötigen wir unter anderem einen florierenden Arbeitsmarkt mit guten Jobchancen und Anstrengungen im Bereich der beruflichen Bildung. Die duale Ausbildung ist weiter ein Erfolgsgarant für unsere Region", äußert Teufel.

Emil Sänze, AfD: Der 70-Jährige, wohnhaft in Sulz, ist sei Mai 2016 Abgeordneter für die AfD im baden-württembergischen Landtag. Der Sprecher des AfD-Kreisverbandes Rottweil-Tuttlingen ist Mitglied des Landtags-Präsidiums, zudem ist er unter anderem Vorsitzender der AfD-Fraktion in der Verbandsversammlung des Regionalverbandes Schwarzwald-Baar-Heuberg. Er will nach der erneuten Wahl die politischen Ziele fortführen, der er in der 16. Legislatur begonnen hat – dazu zählt er die Modifizierung der Direkten Demokratie. Sie sei bereits in der Landesverfassung angelegt und solle durch eine echte Mitbestimmung durch die Bürger abgelöst werden. "Ich sehe mich mit der Unterstützung meiner Wähler im Wahlkreis 53 wieder im Landesparlament und es wird mich freuen, wenn mich meine Wähler weiter auf diesem Weg unterstützen", so Sänze.

Torsten Stumpf, SPD: Der 41-Jährige Familienvater (zwei Kinder) ist Gemeinderat in Deißlingen und Vorsitzender des SPD-Ortsverein Deißlingen/Lauffen. Er möchte ein Landtagsabgeordneter sein, der vor Ort Lokalmatador und Wahlkreisabgeordneter ist. Er wolle jeden Tag konkret mithelfen, das Leben der Menschen im Kreis Rottweil konkret besser zu machen. "Nur so kann ich Politik machen", sagt er. Ein Kernpunkt seiner Politik widmet sich Familien. Sie seien der Rückzugsort und das wichtigste Glied der Gesellschaft. "Sie brauchen starke Lösungen, denn die Gebühren für die Bildung unserer Kleinsten, der Zukunft des Landes, belasten Familien enorm."

Daniel Karrais, FDP: "Als Abgeordneter will ich weiter das Ohr an den Menschen haben und das Gespräch mit Bürgern, Institutionen und Unternehmen suchen. Nur so kann ich rausfinden, wo die Politik gut ist und wo sie besser werden muss. Meine Mottos: ›Hören was ist, machen was geht‹ und ›Net bruddla, sondern macha‹." Der 30-Jährige gebürtige Epfendorfer rückte im November 2018 für den gewählten Gerhard Aden in den Landtag nach. Seit 2019 ist Karrais Stadtrat in Rottweil und Mitglied der Regionalverbandsversammlung. Im Landtag ist er Sprecher für Digitalisierung, Energiepolitik und Naturschutz, Arbeitskreisvorsitzender des AK Umwelt, Klima und Energiewirtschaft sowie Vorsitzender der AG Digitalisierung seiner Fraktion.

Sven Pfanzelt, Die Linke: Geboren in Schramberg, wohnhaft in Oberndorf, ist der Angestellte als Gesundheits- und Krankenpfleger seit Februar 2018 Mitglied der Partei Die Linke und stellvertretender Sprecher des Kreisvorstandes Schwarzwald-Baar-Heuberg und Sprecher der Linken im Landkreis Rottweil. Seit Mai 2019 ist der 31-Jährige Mitglied des Gemeinderates in Oberndorf. "Ich möchte in den Landtag von Baden-Württemberg, um für bessere Arbeitsbedingungen und Löhne, mehr Demokratie und die Legalisierung von Cannabis zu kämpfen", sagt er.

Verena Föttinger, ÖDP: Die Diplomtheologin (Jahrgang 1956) hat sechs Töchter, vier Söhne und neun Enkelkinder. Mit ihrem Mann Ernst Föttinger hat sie in den 90er-Jahren den ÖDP-Kreisverband Rottweil gegründet und war elf Jahre Landesvorsitzende der ÖDP, zuletzt zweite Stellvertretende Bundesvorsitzende der ÖDP. Nun ist sie zweite Vorsitzende der Bundesprogrammkommission und arbeitet am Wahlprogramm für die Bundestagswahl mit. "Ich setze mich als wertorientierter Mensch für eine lebenswerte Welt auch noch für kommende Generationen ein, für langfristige Ziele." Das sei nur mit unabhängigen Politikern zu machen: "kein Lobbyismus durch Firmen- und Konzernspenden, kein Sponsoring, strikte Transparenz und Trennung von Amt und Mandat", so Föttinger.

Roland Dreizler, Freie Wähler: Roland Dreizler wohnt in Rottweil, ist 69 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Töchter und zwei Enkelkinder. Beruflich war er fast 30 Jahre lang Geschäftsführer eines mittelständischen Maschinen- und Anlagenbau-Unternehmens in Spaichingen, seit zehn Jahren arbeitet er als selbstständiger Berater und Coach für kleinere und mittlere Betriebe in Rottweil. Die Freien Wähler, sagt er, "sind bodenständig, bürgernah und liberal".

Jan Bollmann, Klimaliste: "Die Klimaliste versteht sich als Wissenschaftspartei. Als Gegenentwurf zum weltweiten Phänomen des Populismus stützen wir uns auf erwiesene Fakten und verschwenden keine Zeit damit, längst erwiesene Kenntnisse in Frage zu stellen. Der menschengemachte Klimawandel ist eine wissenschaftliche Tatsache und wenn wir in den nächsten Jahren und Jahrzehnten keine weiteren massiven Ernteausfälle, Waldsterben, Hochwasser und dahinschmelzende Gletscher sehen möchten, müssen wir jetzt konsequent handeln", fordert der mit Mitte 20 wohl jüngste Kandidat.

Michael Wennesheimer (Die Basis) aus Deißlingen, Jahrgang 1970. Er kandidiert für eine Partei, die sich der Basisdemokratie verschrieben hat. Auf der Homepage heißt es: "Eine beteiligungsgerechte Gesellschaft, die sich dem universellen Humanismus verpflichtet weiß, ist der beste Garant für den Frieden unter den Menschen."

Auch Frank Duden (WIR2020) aus Immendingen wurde angefragt. Wir haben bislang keine Rückmeldung erhalten.