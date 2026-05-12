Von Ringingen auf den Jakobsweg: Martina Neher wanderte in 101 Tagen nach Santiago de Compostela

Martina Neher wanderte allein in 101 Tagen von Ringingen nach Santiago de Compostela. Sie erzählte unserer Zeitung von ihrer besonderen Reise.
Martina Neher, 46, aufgewachsen in Ringingen, Lehrerin in Untergrupenbach, ist auf der Welt viel herumgekommen. Sie verbrachte ein Jahr als Austauschschülerin in den USA, arbeitete nach der Schulzeit als Au-pair in Spanien, verdingte sich als Surflehrerin in Sardinien und als Tauchlehrerin in Australien. Sie kehrte schließlich nach Europa zurück – „weil es hier am schönsten ist und weil ich nirgendwo anders leben möchte“, sagt sie.