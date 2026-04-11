„Von Oktober bis Ostern“: Wann sollten Fahrer tatsächlich ihre Reifen wechseln?

Rund um den Reifenwechsel kursieren zahlreiche Faustregeln und ebenso viel gefährliches Halbwissen. Der ADAC klärt auf und gibt Tipps für Autofahrer.
Milde Winter im Dezember und Schnee im Februar – der Klimawandel verändert auch den Alltag auf deutschen Straßen. Eine alte Faustregel lautet zum richtigen Zeitpunkt des Reifenwechselns lautet „Von Oktober bis Ostern“ – kurz „von O bis O“. Doch angesichts der klimatischer Veränderungen stellt sich die Frage, ob dieser Merksatz noch zeitgemäß ist. Unsere Redaktion hat dazu den ADAC befragt.