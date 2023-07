Witt spielte bis zur B-Jugend beim SVR ehe er in die U 19 des Offenburger FV wechselte. In seiner Karriere schnürte er die Schuhe für den SC Lahr und die SG Rheinhausen. Zuletzt hütete der 26-Jährige das Tor vom Oberligisten Offenburger FV, mit welchem er auch in der Saison 2021/2022 die Verbandsliga-Meisterschaft feierte. In der Rückrunde verlor er bei den Offenburgern seinen Stammplatz an Neuzugang Alexandre Tino Nagor.

„Mit Jonas Witt erhöht sich die Qualität im Keeperteam noch einmal enorm. Davon werden vor allem die beiden noch jungen Keeper Eric Spoth und Kevin Maier profitieren und lernen. Außerdem trifft Jonas beim SV auf einen alten bekannten. Mit Eric Spoth bildete er schon in seiner Zeit bei der SG aus Rheinhausen ein Tormannteam“, so die Mitteilung des SV Rust.