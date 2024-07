Von Nordrach in die USA: Wie Norman Junker als Läufer seinen „amerikanischen Traum“ lebt

1 Norman Junker hat sich bei der Badischen Meisterschaft im 1500-Meter-Lauf den ersten Platz gesichert. Um seinem Hals hängt die goldene Medaille, die ihm dafür verliehen wurde. An seinem rechten Ringfinger trägt er dagegen einen von zwei Ringen, die er mit seiner Universität in Amerika gewonnen hat. Bald könnte sogar ein dritter dazukommen. Foto: Piskadlo

Norman Junker geht seit 2022 für seine Universität in Amerika an den Start und hat bereits mehrere Wettkämpfe gewonnen. Doch nicht nur dort fährt er Siege ein, sondern auch in der Ortenau, wo er sich nun einen Badischen Meistertitel erkämpft hat.









„Man braucht als Leistungssportler eine extreme Selbstdisziplin“, erklärt Norman Junker im Gespräch mit unserer Redaktion. Dass er weiß, wovon er redet, macht sein Trainingsplan deutlich: „Ich gehe immer sechs Tage hintereinander laufen. Das macht pro Woche bis zu 90 Kilometer“, beschreibt der Nordracher. Und das sollte sich nun auszahlen: Bei einem Wettbewerb in Schutterwald legte er 1500 Meter in 4:03 Minuten zurück und wurde in dieser Disziplin zum Badischen Meister gekürt. Das war allerdings nicht das erste Mal, dass der 25-Jährige Siegesluft schnuppern durfte. Tatsächlich hat er bereits mehrere Turniere mit seinem Team gewonnen – allerdings nicht in Deutschland, sondern in Amerika.