Von neuer Werkstatt bis Barfußpfad: Schuttern Schule hat weitere Angebote für die Kinder

Mit großem Einsatz aus der Dorfgemeinschaft wurde die Bildungseinrichtung in Schuttern zu einem lebendigen Lernort umgebaut.
Die Grundschule in Schuttern lud mit Außenstellenleiterin Sabine Knobel zur Vernissage ein. Überaus begeistert und dankbar ist Rektor Oliver Bensch, der am Samstag zur Eröffnung betonte: „Wir stehen heute hier inmitten von fantastischen Ergebnissen. Unsere Schule wurde nicht nur verschönert, sie wurde belebt.“ Die Hauptakteure des Schaffens an einem Ort, an dem sich die Kinder wohlfühlen, waren die Kinder selbst. Wiederum erklärte Bensch: „Dieses Projekt hat mir einmal mehr gezeigt: Bildung gelingt dann, wenn sie nicht nur im Kopf, sondern im Herzen stattfindet. So stelle ich mir eine Schule vor. Ein Ort, an dem Menschen zusammenkommen, anpacken und gemeinsam etwas Bleibendes schaffen.“ Neben den Kindern, Lehrkräften, vielen Eltern haben auch Menschen aus dem Ort die Schule unterstützt.