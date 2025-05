Kultur, Wellness oder ein bisschen Ruhe in der Natur? Am 11. Mai ist Muttertag. Wir haben eine Auswahl besonderer und abwechslungsreicher Ausflugstipps für die Region zusammengestellt.

Am Sonntag, 11. Mai, ist Muttertag. Die meisten müssen nicht arbeiten, die Wettervorhersage ist vielversprechend – es spricht also nichts dagegen, zu Ehren der Mutter etwas Besonderes und Unterhaltsames zu unternehmen.

Freizeitideen gibt es viele – vom Wellnesstag bis hin zu außergewöhnlichen Erlebnissen. Hier ein Überblick über die verschiedenen Ausflugsmöglichkeiten in der Region.

Fahrt mit der Höllentalbahn

Eine Fahrt mit der Höllentalbahn über das Ravennaviadukt mit Blick ins Höllental und in die Ravennaschlucht ist ein Highlight für die ganze Familie.

Wie die Webseite Hochschwarzwald.de berichtet, führt im Schwarzwald die Höllentalbahn von Freiburg nach Villingen. Sie gilt als die steilste Bahn Deutschlands.

Die Fahrzeit beträgt ungefähr 90 Minuten und laut Fahrplan soll es stündliche Verbindungen geben.

Preis: Tickets sind ab 11,70 Euro erhältlich.

Mehr Informationen dazu unter hochschwarzwald.de

Muttertag im Freizeitpark

Für abenteuerlustige Mütter ist ein Besuch im Europa-Park genau das Richtige. Ein besonderes Highlight erwartet die Besucher dort am 10. und 11. Mai 2025: Hier werden die italienischen Traditionen gefeiert – eine Gelegenheit, den Muttertag in mediterranem Ambiente zu genießen.

Preis: Tickets für Erwachsene (ab 12 Jahren) gibt es ab 52 Euro, für Kinder (von 4 bis 11 Jahren) ab 44 Euro

Mehr Informationen dazu unter europapark.de

Atemberaubende Aussicht von der Blackforestline in Todtnau

Bei den warmen Temperaturen darf frische Luft und Natur am Muttertag nicht fehlen. Wer jedoch etwas Besonderes sucht, kann einen Besuch der Blackforestline in Todtnau ins Auge fassen. Die 450 Meter lange und 120 Meter hohe Hängebrücke ist allerdings nichts für Mütter mit Höhenangst.

Laut einem Instagram-Post der Hängebrücke werden Mütter dort am Sonntag mit einer süßen Überraschung im Besucherzentrum gefeiert.

Preis: Ein Tagesticket für Erwachsene kostet 12 Euro, für Kinder 9 Euro.

Mehr Informationen dazu unter blackforestline.de

Die „Blackforestline“ in Todtnau bietet einen einzigartigen Blick auf die Todtnauer Wasserfälle und das Tal. Foto: Verena Wehrle

Wohlfühlmomente am Muttertag

Für Mütter, die am Muttertag lieber entspannen möchten, sind die zahlreichen Thermen der Region genau das Richtige.

Viele Bäder überraschen an diesem Tag mit speziellen Wohlfühlangeboten. So bietet zum Beispiel das Badeparadies Schwarzwald in Titisee ein besonderes Wohlfühlprogramm mit pflegenden Beauty-Anwendungen, wohltuenden Entspannungszeremonien und kreativen DIY-Workshops.

Mehr Informationen dazu unter badeparadies-schwarzwald.de

Burgruine Hohennagold

Wer Geschichte und Natur verbinden möchte, sollte einen Besuch zur Burgruine Hohennagold einplanen. Die mittelalterliche Ruine ist ganzjährig frei zugänglich. Gleich mehrere Wanderwege führen durch das Naturschutzgebiet auf den Schlossberg und bieten wunderschöne Ausblicke.

Mehr Informationen dazu unter nagold.de

Ein Besuch im Wildtiergehege

Ein Besuch im Wildtiergehege ist genau das Richtige für Mütter, die Tiere lieben. Ein Beispiel aus der Region ist der Erlebnisbauernhof Waldmössingen - ein Tiergehege und einen Schulbauernhof mit interaktiven Angeboten. Eine ideale Kombination für einen erlebnisreichen Familienausflug.

Der Besuch ist kostenlos und das Gelände frei zugänglich - ebenso wie der nur fünf Gehminuten entfernte Spielplatz.

Mehr Informationen dazu unter erlebnis-bauerhof.de

Muttertag im Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof

Auf dem Vogtsbauernhof in Gutach dreht sich am Muttertag alles um das Leben der Frauen im Schwarzwald. Zwei Sonderführungen werden angeboten: „Stündle bringt’s Kindle“ ist eine Zeitreise, die die Arbeit und Bedeutung der Hebammen in früheren Zeiten darstellt. Bei der Führung „Frauen auf dem Wald“ erfahren die Besucher, wie Frauen früher auf den Schwarzwaldhöfen gelebt haben.

Außerdem gibt es eine offene Werkstatt zum Thema „Flieg Storch, flieg!“. Hier können Familien mit Kindern ein buntes Storchenmobile aus Holz gestalten.

Preis: Der Eintritt kostet für Erwachsene 13 Euro, für Kinder (6 bis 17 Jahre) sieben Euro, für Kinder bis 5 Jahre ist der Eintritt kostenlos.

Mehr Informationen unter vogtsbauernhof.de

Muttertagskirmes in Baiersbronn

Zum Muttertag lädt der Handels- und Gewerbeverein Baiersbronn zur Muttertagskirmes ein. Von 12 bis 17 Uhr können sich die Besucher auf klassische Fahrgeschäfte, ein Kettenkarussell, Bungeetrampolin und viele weitere Attraktionen freuen. Dazu findet auch den alljährlichen verkaufsoffenen Sonntag statt. Die Geschäfte haben ebenfalls von 12 bis 17 Uhr geöffnet.