Derzeit werden in den Landkreisen Böblingen und Calw neue Planspiele mit unterschiedlichen Trassenvarianten diskutiert. Im Nagolder Gemeinderat standen die ersten Ergebnisse einer Machbarkeitsstudie auf der Tagesordnung – und es wurde wieder einmal deutlich, dass die Meinungen bei diesem Thema auseinandergehen.

Die Varianten

Untersucht wurden vom Verkehrswissenschaftlichen Institut (VWI) aus Stuttgart elf mögliche Varianten – unter anderem der Neubau einer Direktverbindung als Stadtbahn von Nagold über Jettingen nach Herrenberg, eine S-Bahn-Verbindung oder eine speziell für den Nahverkehr weiterentwickelte Magnetschwebebahn.

Daneben wurden in der Machbarkeitsstudie noch mehrere Metropolexpressvarianten sowie mögliche Verbesserungen des Busangebots beleuchtet. Die drei erfolgversprechendsten Varianten sollen nun bis zum Jahresende in einer zweiten Stufe auf ihre bauliche Machbarkeit und das Nutzen-Kosten-Verhältnis untersucht werden.

Vier Stadtbahn-Lösungen

Wie Patrick Wernhardt vom VWI erläuterte, werde unter den vier denkbaren Stadtbahnvarianten die schnellere Streckenführung über Haslach (UV1) auch mit Blick auf die Kosten als aussichtsreichste Variante eingestuft. Die S-Bahn-Variante weise zwar die höchsten verkehrlichen Wirkungen auf, aber mit Blick auf die notwendige Tunnelstrecke zwischen Nagold und Jettingen auch die mit Abstand höchsten Kosten. In Sinne der Technologieoffenheit und der ebenfalls hohen verkehrlichen Wirkungen wird daneben die Magnetschwebebahn nach dem Transportsystem Bögl für den nächsten Schritt empfohlen.

Aus Nagolder Sicht nicht uninteressant wäre zudem die Alternativvariante „MEX-Nagold-Freudenstadt“. So bestünde hier die Möglichkeit, den Metropol-Express Freudenstadt über Nagold statt über Eutingen verkehren zu lassen. Dies hätte den Vorteil, dass ein Verkehrsangebot mit geringen zusätzlichen Betriebskosten entstehen kann, wodurch sich die Umsetzungswahrscheinlichkeit deutlich erhöhe.

OB mag Metropolexpress

Oberbürgermeister Jürgen Großmann erklärte, dass man jetzt noch nichts abschließend bewerten könne – und es in dieser Phase um eine Kenntnisnahme des Gemeinderats gehe. Der OB favorisiert weiterhin einen Metropolexpress mit Startbahnhof in Nagold und einer Streckenführung über Hochdorf und Eutingen nach Herrenberg. Auch das Thema Elektrifizierung ist in seinen Augen „noch lange nicht tot, zumal die Gleise liegen“.

Freie Wähler

Überrascht zeigte sich Eberhard Haizmann von den Ergebnissen der Machbarkeitsstudie. Der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler ist überzeugt, dass sich alleine der Grundstückserwerb für eine Stadtbahn- oder S-Bahnvariante über Jahrzehnte hinwegziehen würde. „Die MEX-Variante ist die Einzige, die zeitnah umsetzbar ist – alles andere ist Wolkenkuckucksheim.“

CDU

Mit dem Hinweis „grau ist alle Theorie“ stellte sich für CDU-Rat Wolfgang Schäfer die entscheidende Frage, was in einem vernünftigen Zeitrahmen realisierbar ist. Als Beispiel nannte er die Hermann-Hesse-Bahn, die trotz bestehender Trasse seit 1994 geplant werde – und die doch erst 2025 fertig sein soll. Deshalb habe man bewusst den Metropolexpress favorisiert, an dem man weiterhin arbeiten müsse. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Carl Christian Hirsch erinnerte daran, dass Nagold das einzige Mittelzentrum ohne Zugverbindung in eine Metropolregion sei.

SPD

Eine ganz andere Sicht der Dinge kam aus der SPD-Fraktion. Deren Fraktionsvorsitzender Daniel Steinrode betonte: „Es ist klar, dass der Metropolexpress nicht weiterverfolgt wird, denn die Ergebnisse der Fachleute sind eindeutig“. So zeige die Studie, was machbar ist – und zudem habe die Stadtbahn-Variante die größte Erschließungswirkung mit den meisten Haltepunkten. Vor dem Hintergrund steigender Fördermittel und der Bedeutung ökologischer Faktoren dauere eine Realisierung nach seiner Ansicht keine 20 Jahre. Wichtig wäre es aber zunächst, „vor Ort Einigkeit zu erzielen und an einem Strang zu ziehen“, so Steinrode.

AfD

Für AfD-Stadtrat Günther Schöttle wäre eine Stadtbahn von der Methode her sicher realisierbar. Doch bei voraussichtlichen Kosten in dreistelliger Millionenhöhe für diese geringe Kilometerzahl „ist es mehr als nur ein Wolkenkuckucksheim“.