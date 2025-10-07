Von Münchweier nach Bolivien: 18-Jähriger setzt sich für Kinder in Südamerika ein

Victor Niemann aus Münchweier ist bis August 2026 in Bolivien unterwegs, um Kindern aus problematischen Lebensumständen zu helfen.
Von rund 1600 zu beinahe zwei Millionen Einwohnern, vom milden Klima zu schweißtreibenden Temperaturen: Victor Niemanns Umfeld dürfte derzeit wohl das genaue Gegenteil von dem sein, was er gewohnt ist. Der Grund: Zwischen ihm und seinem Zuhause in Münchweier liegen derzeit rund 11 000 Kilometer Luftlinie. Der 18-Jährige ist seit September in Bolivien, um sich dort im Rahmen eines Freiwilligendienstes für Kinder aus schwierigen Verhältnissen einzusetzen.