Freudenstadt lockt am Wochenende 12. und 13. April zu einem ausgiebigen Bummel.

Zu einem großen Autohaus unter freiem Himmel wird der obere Marktplatz am Wochenende 12. und 13. April. Und die Geschäfte öffnen nicht nur am Samstag, sondern auch zum verkaufsoffenen Sonntag.

Bei der Neu- und Gebrauchtwagenschau präsentieren die ortsansässigen Händler eine große Auswahl an Modellen und Marken sowie Trends aus der Welt der Motoren.

Lesen Sie auch

Außerdem laden die Geschäfte zum entspannten Bummeln ein. Modische Frühjahrs- und Sommertrends, Neuheiten und Geschenkideen locken kurz vor Ostern die ganze Familie in die Stadt, heißt es in einer Mitteilung von Freudenstadt Tourismus.

Die Geschäfte in der Innenstadt, im Gewerbegebiet Sulzhau und das Schwarzwaldcenter öffnen am Sonntag von 13 bis 18 Uhr und bieten verschiedene Aktionen für Groß und Klein. Zudem gibt es bei den Gastronomen kulinarische Überraschungen.

Spielkiste für Kinder

In der Reichsstraße wartet die Spielekiste auf die Kinder. Auch das Schwarzwaldcenter öffnet am verkaufsoffenen Sonntag seine Türen und bietet neben Kuchenverkauf, Kinderschminken und Torwandschießen viele weitere Aktionen an. Auch eine Ballonkünstlerin ist mit von der Partie.

Neu ist, dass Freudenstadt Tourismus die Veranstaltungsorganisation von der Wirtschaftsförderung der Stadt übernommen hat.